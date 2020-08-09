В Белоруссии в день голосования начались перебои с интернетом

09.08.2020, 9:33, Разное

В Белоруссии 9 августа, в основной день голосования на выборах президента страны, начались перебои с интернетом. Местные жители жалуются, что связь плохо работает практически у всех крупных местных операторов.

Доступ был ограничен в частности к новостным сайтам, “Ютубу” и “Телеграму”. Выйти в интернет не удается даже с помощью VPN-подключения, которое традиционно используются для обхода блокировок.

Напомним, что информация о возможном отключении интернета на территории республики появилась еще накануне, 8 августа. Ожидалось, что проблемы со связью затронут только Минск.