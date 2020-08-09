На избирательных участках в Белоруссии введут пропускной режим

09.08.2020, 8:43, Разное

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина посоветовала тем избирателям, которые 9 августа намерены принять участие в голосовании, сделать это пораньше. Она объяснила это тем, что в вечерне часы на избирательных участках будет введен пропускной режим. Такая мера потребовалась из-за того, что некоторые кандидаты планируют на это время создать скопления людей.