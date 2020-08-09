 

Александр Лукашенко объявил о досрочной победе на президентских выборах и прекращении голосования

09.08.2020, 9:41, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел пресс-конференцию, посвящённую своей триумфальной победе на президентских выборах.

По словам белорусского лидера, согласно актуальной информации от КГБ и главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, за первые два дня выборов проголосовали более 60% избирателей.

Лукашенко объявил о досрочной победе на президентских выборахРезультаты свидетельствуют о победе действующего президента в первом туре. Обработка ещё 40% бюллетеней не сможет кардинально изменить итоги волеизъявления белорусов.

– Давайте проведём всё побыстрее, чтобы не было спекуляций или иностранного вмешательства. Кому-то нравится, что я победил, например, мне и большинству белорусов. Кто-то от этого не в восторге, но результаты демократических выборов надо признавать. Большинство соперников были недостойны этой должности. Кто-то сел в тюрьму и изображает жертву, кто-то сбежал в соседнее государство. И они ещё хотят управлять государством? Белорусы по достоинству оценили этих проходимцев. За меня проголосовали все: интеллигенция, рабочие, военнослужащие, силовики, педагоги. За них только предатели. Я объявляю себя победителем президентских выборов 2020 года, – сказал Лукашенко.

Поддержала новоизбранного главу государства и глава ЦИК Лидия Ермошина, сообщившая о досрочном завершении голосования.

– Ситуация складывается так, что оставшиеся 40% бюллетеней не могут отменить победу Александра Григорьевича на выборах президента. Сегодня, в условиях разгула коронавируса и экономического кризиса нечего гонять людей лишний раз на избирательные участки. Я согласна с президентом. Выборы состоялись. Результаты тоже есть и весьма красноречивы, – заверила она.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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