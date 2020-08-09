В оживленных районах Парижа граждан обяжут носить маски

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09.08.2020, 9:40, Новости дня

Власти Парижа в субботу, 8 августа, ввели обязательное ношение масок на улице в оживленных районах французской столицы, чтобы сдержать рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает France 24.

Приказ распространяется на людей в возрасте от 11 лет и старше. Маски необходимо носить на берегах Сены и вдоль канала Сен-Мартен, а также на открытых рынках и в других местах, где сложно дистанцироваться от людей. Этот приказ будет действовать в течение одного месяца.

Конкретные зоны, в которых необходимо надевать маски, будут уточнены отдельно. Они будут включать некоторые густонаселенные районы в пригородах столицы с низкими доходами.

При этом такие популярные туристические объекты, как Эйфелева башня, Триумфальная арка и Елисейские поля, пока что не были перечислены, информирует агентство Reuters.

Франция ввела обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, таких как магазины и банки, с 21 июля, отмечает издание.

По состоянию на 9 августа, во Франции подтверждено 235 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них более 30 тыс. закончились летально, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире заразилось 19 637 506 человек. Жертвами COVID-19 стал 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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