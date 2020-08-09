В Беларуси проходит основной день выборов президента

09.08.2020, 9:40, Новости дня

Сегодня в Беларуси проходит основной день выборов президента. За пять дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,7% избирателей, сообщает Центризбирком Беларуси.

Так, в Минске явка составила 33,4%, в Брестской области – 38,4%, Витебской – 39,34%, Гомельской – 54,44%, Гродненской – 38,6%, Минской – 39,66%, Могилевской – 49,92%.

Досрочное голосование на выборах президента началось 4 августа.

По данным “Радыё Свабода”, нынешняя явка намного больше, чем на предыдущих выборах. Так, в 2015 году на досрочном голосовании она составила 36,05% избирателей, в 2010 году – 23,1%.

Правозащитники уже сообщили о многочисленных нарушениях во время голосования: в частности, о завышении явки (на некоторых участках – в 5–10 раз), удалении и задержании независимых наблюдателей.

Главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.