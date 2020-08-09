В Украине около 1200 новых случаев COVID-19

09.08.2020, 9:40, Новости дня

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1199 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это наименьший показатель за последние пять дней. Накануне было подтверждено 1489 случаев инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом (18 – за последние сутки), выздоровело 43 972 человек (+317). Продолжают болеть 35 080 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2974;

Волынская область – 4282;

Днепропетровская область – 1547;

Донецкая область – 975;

Житомирская область – 2131;

Закарпатская область – 5765;

Запорожская область – 937;

Ивано-Франковская область – 5676;

Киев – 9498;

Киевская область – 4176;

Кировоградская область – 721;

Луганская область – 153;

Львовская область – 10 851;

Николаевская область – 705;

Одесская область – 4165;

Полтавская область – 494;

Ровенская область – 6840;

Сумская область – 668;

Тернопольская область – 3289;

Харьковская область – 4784;

Херсонская область – 267;

Хмельницкая область – 1346;

Черкасская область – 1022;

Черновицкая область – 6669;

Черниговская область – 1014.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (125), Ивано-Франковской (124) и Харьковской (123) областях. Меньше всего – в Луганской области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек. Жертвами COVID-19 стал 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.