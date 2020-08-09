В Украине около 1200 новых случаев COVID-19
09.08.2020, 9:40, Новости дня
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1199 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это наименьший показатель за последние пять дней. Накануне было подтверждено 1489 случаев инфицирования.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом (18 – за последние сутки), выздоровело 43 972 человек (+317). Продолжают болеть 35 080 украинцев.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 2974;
Волынская область – 4282;
Днепропетровская область – 1547;
Донецкая область – 975;
Житомирская область – 2131;
Закарпатская область – 5765;
Запорожская область – 937;
Ивано-Франковская область – 5676;
Киев – 9498;
Киевская область – 4176;
Кировоградская область – 721;
Луганская область – 153;
Львовская область – 10 851;
Николаевская область – 705;
Одесская область – 4165;
Полтавская область – 494;
Ровенская область – 6840;
Сумская область – 668;
Тернопольская область – 3289;
Харьковская область – 4784;
Херсонская область – 267;
Хмельницкая область – 1346;
Черкасская область – 1022;
Черновицкая область – 6669;
Черниговская область – 1014.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (125), Ивано-Франковской (124) и Харьковской (123) областях. Меньше всего – в Луганской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек. Жертвами COVID-19 стал 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.
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