Врач-диетолог назвала целебные свойства грибов

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09.08.2020, 9:30, Разное

Dрач-диетолог Наталья Круглова пояснила о целебных свойствах грибов. Например, лисички способны укрепить иммунную систему. Также они будут очень полезны для людей, страдающих сахарным диабетом.

В лисичках не накапливаются радиоактивные вещества. В опятах, в свою очередь, содержится много меди и цинка. Эти элементы укрепляют кровообращение органов малого таза. Афродизиаком является вешалка, а дождевики имеют антибактериальные свойства.

Важно научиться различать съедобные виды грибов и ядовитые. Последние могут послужить причиной отравления. Не стоит готовить грибы без масла, поскольку организм получит очень большую нагрузку.

Перед совершением различных кулинарных манипуляций грибы лучше отварить. Белые, подберезовики, подосиновики не нуждаются в проваривании. За один прием пищи рекомендуется есть максимум 150 грамм грибов.



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