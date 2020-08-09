 

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 190 тыс. человек

09.08.2020, 9:30, Новости дня

За сутки число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве увеличилось на 803 человека, всего столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 189 тыс. 657 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 189 тыс. 657», – передает ее слова РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Умер композитор Эннио Морриконе

06.07 / В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

24.07 / Доступ к Айя-Софии закрыли из-за массового скопления людей

13.07 / Появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3

16.07 / Час без света стоит Украине 30 млн евро

05.07 / Стали известны сроки завершения испытаний аппарата «Луна-25»

25.06 / COVID-19 в Киеве: 81 новый случай

01.07 / Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

29.06 / Нобелевские лауреаты и мировые лидеры призвали производителей вакцины от COVID-19 сделать ее доступной

06.08 / Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска