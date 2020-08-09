Эвелина Бледанс может прожить на тысячу рублей в месяц

09.08.2020, 9:30, Разное

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс заявила, что способна прожить всего на одну тысячу рублей в месяц. Однако артистка понадеялась на помощь своих поклонников. Бледанс решила защитить Ляйсан Утяшеву, которая сообщила, что при правильном распределении финансов ей в месяц хватит 50 тысяч рублей.

По словам супруги Павла Воли, на вышеназванную сумму она сможет вполне комфортно жить. С ней сразу же согласилась Эвелина Бледанс, добавив, что в прошлом многие знаменитости получали очень скромные гонорары. В то же время определенные проблемы могут возникнуть, если в семье растет несколько детей.

Сам же Бледанс готова тратить тысячу рублей в месяц, если ей предоставят место жительства, еду, транспорт и одежду. Она посоветовала не шутить на тему денег и пожелала всем высоких заработных плат.

Слова Ляйсан Утяшевой привели к тому, что на эту тему высказалось множество знаменитостей. Например, продюсеру Иосифу Пригожину в месяц нужно несколько миллионов рублей. Юрий Лоза, в свою очередь, раскритиковал артистов, которые во время пандемии пожаловались на отсутствие заработков.