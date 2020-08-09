 

Эвелина Бледанс может прожить на тысячу рублей в месяц

09.08.2020, 9:30, Разное

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс заявила, что способна прожить всего на одну тысячу рублей в месяц. Однако артистка понадеялась на помощь своих поклонников. Бледанс решила защитить Ляйсан Утяшеву, которая сообщила, что при правильном распределении финансов ей в месяц хватит 50 тысяч рублей.
По словам супруги Павла Воли, на вышеназванную сумму она сможет вполне комфортно жить. С ней сразу же согласилась Эвелина Бледанс, добавив, что в прошлом многие знаменитости получали очень скромные гонорары. В то же время определенные проблемы могут возникнуть, если в семье растет несколько детей.

Сам же Бледанс готова тратить тысячу рублей в месяц, если ей предоставят место жительства, еду, транспорт и одежду. Она посоветовала не шутить на тему денег и пожелала всем высоких заработных плат.

Слова Ляйсан Утяшевой привели к тому, что на эту тему высказалось множество знаменитостей. Например, продюсеру Иосифу Пригожину в месяц нужно несколько миллионов рублей. Юрий Лоза, в свою очередь, раскритиковал артистов, которые во время пандемии пожаловались на отсутствие заработков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / “Его драки просто смешны”: Шарлиз Терон поглумилась над располневшим Стивеном Сигалом

08.07 / Интервью с командующим ВМС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой

20.07 / Мнение: Поход украинской ДРГ на Зайцево

31.07 / “Хулиганим”: Любовь Толкалина продемонстрировала подписчикам прикрытый лишь ракушками бюст

25.06 / В Подмосковье будут судить избивших ветерана до смерти братьев

10.07 / Мнение: О маленькой войне за будущее Путина

02.07 / Банальность зла

04.07 / Спасатель рассказал о способах избежать удара молнии на природе в грозу

30.06 / Мнение: В Англиканский собор повесили чернокожего Иисуса – мир сошел с ума

14.07 / В вечернем платье и медицинской маске: королева Летиция на гала-вечере для журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска