 

Тихановская скрылась перед выборами после задержания помощников

09.08.2020, 9:23, Разное

Тихановская фактически была вынуждена уехать перед стартом основного дня голосования на президентских выборах 9 августа. Политик подозревает, что ее могут задержать.

Такие опасения возникли после того, как накануне полиция схватила двух ее помощников. Поэтому Светлана Тихановская собрала журналистов и сотрудников штаба и скрылась в неизвестном направлении.

В пресс-службе кандидата заверили, что Минск она не покидала. Тем не менее, ее местоположение не раскрывается из-за соображений безопасности.

Напомним, что Лукашенко сразу выбрал довольно жесткую тактику борьбы с оппозицией. Например, лидер предвыборной гонки Виктор Бабарико даже не смог получить удостоверение кандидата – сейчас он находится за решеткой.

Другой противник нынешнего президента Валерий Цепкало тоже не был зарегистрирован ЦИК. Даже после этого он не чувствовал себя в безопасности: оппозиционер сбежал в Россию, когда появилась информация о его возможном задержании.

Напомним, что 9 августа стартовал основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Главным соперником нынешнего главы государства Александра Лукашенко считается Светлана Тихановская. О полным раскладе сил перед выборами читайте в нашем обзорном материале.



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