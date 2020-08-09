Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

09.08.2020, 9:08, Разное

06 августа 2020

Пандемия спровоцировала рост использования сталкерского ПО

«Лаборатория Касперского» опубликовала статистику по распространённости сталкерского ПО на мобильных устройствах. По данным компании, РФ лидирует по количеству пользователей, столкнувшихся с такими программами.

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в РФ на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В целом по миру число пользователей, на чьих мобильных устройствах было обнаружено сталкерское ПО, также растёт. В первые шесть месяцев 2020 года оно увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Европе такие программы чаще всего фиксируются на устройствах немецких, итальянских и британских пользователей.

Под сталкерским ПО специалисты подразумевают коммерческие программы, которые могут применяться для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. Такое ПО позволяет просматривать фотографии и файлы, хранящиеся на устройстве пользователя, через него можно подсматривать за человеком через камеру его смартфона в режиме реального времени, а также видеть календарь и список контактов, определять местоположение, читать историю браузера, SMS и переписку в мессенджерах, записывать переговоры. Кроме того, некоторые из таких приложений позволяют удалённо контролировать устройство.

Эксперт «Лаборатории Касперского» по мобильным угрозам Виктор Чебышев пояснил:

Сталкерское ПО используется всё более активно, даже несмотря на то, что во втором квартале 2020 года число пользователей, на чьих устройствах были зафиксированы такие программы, немного снизилось. Вероятно, это произошло потому, что в результате самоизоляции многие начали проводить дома гораздо больше времени, ведь, к сожалению, с помощью сталкерских приложений пользователи чаще всего следят за своими близкими. Некоторые современные защитные решения, такие как Kaspersky Internet Security, уведомляют владельца устройства, если находят в системе такое ПО. Мы продолжим следить за ситуацией и совершенствовать технические возможности наших продуктов, а также помогать НКО, работающим с жертвами домашнего насилия».

Автор: VerKo | Теги: Лаборатория Касперского | Источник: Лаборатория Касперского