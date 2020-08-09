Психолог разрешил давать детям планшеты с двух лет

09.08.2020, 9:07, Разное

Психолог рассказал, как использовать планшеты детям с максимальной пользой для их развития. Оказалось, давать гаджеты малышам можно уже с двух лет, это не только не вредит ребенку, но и помогает подготовиться к детсаду и школе.

По мнению клинического психолога Артура Гараганова, игра на планшете дает много преимуществ даже в самом раннем возрасте, помогая моторике и расширяя когнитивные способности ребенка. Для этого необходимо учитывать некоторые важные моменты, потому развлечения с электронными устройствами должны проходить под четким наблюдением взрослых.

Нет смысла боятся, так как никакого вреда для детского организма гаджеты не несут. Еще одним условием разрешения пользования планшетами детям должно стать наличие соответствующих программ на устройстве. В Google-магазине, как и для девайсов от компании Apple, есть много программ для малышей самого раннего возраста. Не стоит полагать, что ребенок разберется в играх для детей более старшего возраста, поэтому нужно обязательно выбрать приложения именно для него. С помощью использования обучающего или развивающего интерфейса можно привить малышу новые коммуникативные навыки, помочь развивать мелкую моторику.

Занятия с планшетом при этом должны быть органично вплетены в образование и повседневные игры. Кроме того, ни в коем случае нельзя заменять девайсами реальные предметы и развлечения. Устройства должны дополнять обучающие игры, развивая стремление к успеху и достижениям, присущее детям. Планшеты помогут развить увлечения узкоспециализированной деятельностью, таким образом, готовя к занятиям в школе, где ребенку будет необходимо концентрироваться на выполнении заданий. Также, играя в виртуальном пространстве человек может прийти к выбору в будущем профессии, связанной с технологиями.