Михаил Дегтярёв обвинил спецслужбы США в распространении фейковых новостей о нём

09.08.2020, 9:12, Разное

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв написал в своем Telegram-канале, что спецслужбы США придумывают фальшивые новости, выставляющие его в дурном свете.

– Появились множество несуществующих обо меня новостей, где я, например, поручаю создать вакцину от участия в несогласованных публичных мероприятиях . Самое обидное — люди верят. Публичные люди даже комментируют. Например, Ходорковский поверил в то, что я назвал хабаровчан потомками осужденных за измену родине, а одна женщина на митинге умудрилась процитировать эту новость в громкоговоритель в эфире телеканала-иноагента «Дождь». Читая эти новости, я вижу почерк профессионального журналиста, явно дело рук не школьника-шутника. Меня заказали. Думаю, такие новости пишет рука Запада. Не зря в России существует столько подозрительных НКО. Я думаю, сидят журналисты в Вашингтоне и пишут всё это,— заключил Дегтярев.

Глава региона добавил, что нужно быть внимательным и читать новости только из проверенных источников. В качестве такового он посоветовал использовать личные аккаунты в соцсетях и официальный сайт краевой администрации.