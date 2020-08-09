 

Названы причины неприятного запаха в салоне авто

09.08.2020, 9:09, Разное

Эксперты назвали основные причины, которые провоцируют появление неприятного запаха в салоне авто. Их наличие является не только вопросом дискомфорта, но и указывают на проблемы, связанные с эксплуатацией транспортного средства.
Запах бензина в салоне указывает на присутствие дефектов в работе система дожига отработанных газов. В таком случае в салон авто попадают частицы топлива.

В машине образуется неприятный запах горелого масла из-за неполадок в моторе. В некоторых случаях проблему необходимо искать в коробке передач.

Если недавно происходила замена моторного масла, то автомобилист мог случайно пролить его на корпус силового агрегата. Если подтеки не убрать вовремя, то в течение нескольких дней в салоне будет сохраняться неприятный запах.

Проблемы возникают и в случае недостатка масло. Оно начинает подгорать, поэтому появляется неприятный запах. Последний косвенно указывают на нарушения в функционировании движка. Этот признак может свидетельствовать о неполадках в тормозной системе. Если возник неприятный запах во время езды, нужно сразу же отправляться в сервис. Не исключен перегрев тормозного диска или же заклинило колодку.

Сладковатый запах говорит об утечке в системе охлаждения или отопления. Специалисты называют в качестве причин его появления повреждение насоса. Также может быть неисправен сам радиатор. Сырость появляется из-за кондиционера, если он постоянно не обслуживается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Мнение: По следам младшего сержанта Артура Пенкина

17.07 / Валерия резко ответила высмеявшей ее подписчице

26.06 / Дочь Мадонны Лурдес Леон повторила сцену из знаменитого клипа мамы

05.08 / В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России

24.07 / Личное: Ну хоть кто-то взял

17.07 / Ученые: Экстракт листьев красивоплодника помогает бороться с устойчивостью к антибиотикам

03.08 / Дочь Ларисы Гузеевой полностью разделась ради пикантного фото в ванной

05.08 / Адвокат: за Сафроновым следили по крайней мере с осени 2019 года

17.07 / В лечении рака высокую эффективность показала низкокалорийная диета

22.07 / Россияне рвутся в Турцию несмотря на ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска