Названы причины неприятного запаха в салоне авто

09.08.2020, 9:09, Разное

Эксперты назвали основные причины, которые провоцируют появление неприятного запаха в салоне авто. Их наличие является не только вопросом дискомфорта, но и указывают на проблемы, связанные с эксплуатацией транспортного средства.

Запах бензина в салоне указывает на присутствие дефектов в работе система дожига отработанных газов. В таком случае в салон авто попадают частицы топлива.

В машине образуется неприятный запах горелого масла из-за неполадок в моторе. В некоторых случаях проблему необходимо искать в коробке передач.

Если недавно происходила замена моторного масла, то автомобилист мог случайно пролить его на корпус силового агрегата. Если подтеки не убрать вовремя, то в течение нескольких дней в салоне будет сохраняться неприятный запах.

Проблемы возникают и в случае недостатка масло. Оно начинает подгорать, поэтому появляется неприятный запах. Последний косвенно указывают на нарушения в функционировании движка. Этот признак может свидетельствовать о неполадках в тормозной системе. Если возник неприятный запах во время езды, нужно сразу же отправляться в сервис. Не исключен перегрев тормозного диска или же заклинило колодку.

Сладковатый запах говорит об утечке в системе охлаждения или отопления. Специалисты называют в качестве причин его появления повреждение насоса. Также может быть неисправен сам радиатор. Сырость появляется из-за кондиционера, если он постоянно не обслуживается.