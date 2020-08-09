Вирусолог Тарасова оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

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09.08.2020, 8:53, Разное

Вирусолог Евгения Тарасова оценила возможную вероятность дальнейшего распространения китайского вируса под названием SFTS. В КНР начали фиксироваться единичные случаи летальных исходов от болезни.
В условиях имеющихся карантинных ограничений и закрытия госграниц вероятность того, что вирус окажется в РФ, является минимальной. Все очаги инфицирования пока находятся в одной стране. Сам же вирус существует уже довольно давно, поэтому он не является новым.
Передача SFTS осуществляться через кровь или же укусы насекомых. Частицы вируса попадают на слизистую биологических веществ из организма того, кто заразился.

В Китае вирус SFTS передается в основном через клещей. Известно, что скончались семь человек. Если соблюдать все меры предосторожности, то поводов для беспокойства не будет.

Впервые этот вид вируса был обнаружен на территории КНР в 2009 году. В качестве основных симптомов заболевания медики называют рвоту, диарею, поражения ЖКТ, тромбоцитопению, лейкоцитопению. Болезнь выявляется с помощью тестов ПЦР и ИФА.

Пока же в мире активно распространяется COVID-19. 11 марта нынешнего года ВОЗ объявила о пандемии.



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