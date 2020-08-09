Из японского судна у берегов Маврикия в океан вытекло около 1 тыс. нефтепродуктов

09.08.2020, 8:53, Новости дня

У берегов острова Маврикий из японского судна в воды Индийского океана вытекло по меньшей мере 1 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщил на пресс-конференции в Токио заместитель главы компании Mitsui O.S.K. Lines («Мицуи О.С.К. лайнс») Акихико Оно, которая управляет судном.

ляет судном.

Нефтепродукты вытекли из пробоины, образовавшейся в судне, которое село на мель в прибрежной зоне. «Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее и будем заниматься решением проблемы до самого конца. По предварительным оценкам, объем утечки составил порядка 1 тыс. тонн», – передает слова замглавы компании ТАСС.

Ранее правительство Маврикия ввело режим чрезвычайной экологической ситуации после масштабного разлива нефтепродуктов с другого японского грузового судна. Разлив угрожает коралловым рифам. Государство обратилось к ООН с просьбой незамедлительно помочь в ликвидации последствий экологического бедствия.

Ранее сообщалось, что утечка нефтепродуктов с частного катера в Байкал произошла у острова Ольхон в Иркутской области в связи с тем, что пришвартованное судно накренилось во время шторма.