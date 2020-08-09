 

Собянин объяснил необходимость реновации в Москве

09.08.2020, 8:48, Новости дня

Программа реновации очень важна для столицы, так как около миллиона человек проживает сегодня в условиях предаварийного жилья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве», – передает слова градоначальника РИА «Новости».

По словам Собянина, при строительстве новых кварталов важно не забывать про соцобъекты, а также и про создание зеленых зон – парков, скверов, зеленых насаждений.

В рамках программы реновации жилищного фонда Москвы предусмотрено переселение более 1 млн москвичей из старого жилья (в основном пятиэтажных «хрущевок») в новые квартиры, построенные за счет города. По программе уже введено в эксплуатацию более 50 домов общей площадью примерно 700 тыс. квадратных метров.

Ранее в Мосгордуме не исключили возможности расширения программы реновации в столице после выполнения обязательств по «первой волне».



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