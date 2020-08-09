 

Лукашенко стянул войска в Минск перед голосованием на президентских выборах

09.08.2020, 8:43, Разное

О военных в городе сообщают сразу несколько местных СМИ. По данным портала TUT.by, перед выборами президента Белоруссии военные посты расставили не только на окраинах, но и в центре.

В Сети появились видео, снятые жителями Минска. На одном из опубликованных роликах запечатлена колонна военных джипов, которые направляются в центре столицы Белоруссии.

Пользователи были шокированы увиденным. “Очень похоже на агонию этой прогнившей насквозь власти”, – пишет один из комментаторов. “Гнилье, вранье, позор нации – Лукашенко, таким он войдет в историю Беларуси”, – обрушивается с критикой на главу государства другой.

Напомним, что Александр Лукашенко сильно нагнетал обстановку перед выборами. По его мнению, стране грозит неминуемая опасность. К ней, как считает президент Белоруссии, могут быть причастны россияне, задержанные на территории страны в разгар предвыборной гонки.

Батька неоднократно предупреждал, что не допустит революции. Впрочем, кандидаты от оппозиции, судя по всему, к вооруженному свержению власти не стремятся. Например, главный оппонент нынешнего главы государства Светлана Тихановская перед выборами призвала своих сторонников обойтись без насилия.

Напомним, что 9 августа – основной день голосования на выборах президента Белоруссии. О раскладе сил перед выборами читайте в нашем обзорном материале.



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