Президент Ливана признался, что знал о возможности взрыва в Бейруте

09.08.2020, 8:40, Новости дня

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его проинформировали об огромных запасах взрывчатых веществ в порту Бейрута почти за три недели до катастрофы. Но он категорически отказался брать на себя ответственность за случившееся, отметив, что решать проблему должны были прошлые правительства и профильные ведомства, пишет Sky News.



Reuters

Президент Ливана Мишель Аун признался, что знал об огромных запасах взрывчатых веществ в порту Бейрута почти за три недели до катастрофы. По его словам, о 2750 тоннах аммиачной селитры ему сообщили ещё 20 июля, и он приказал чиновникам «сделать то, что необходимо», передаёт Sky News.

Груз находился на портовых складах с 2013 года после его конфискации с задержанного судна. Но Аун утверждает, что он «не имел полномочий напрямую иметь дело с портом» и не знал о местоположении опасных материалов.

Репортёр поинтересовался у президента, проверял ли он выполнение своего приказа. «Вы представляете, сколько проблем у меня накапливается?» — ответил вопросом на вопрос Аун.

«Есть чиновники, которые должны знать о своих обязанностях, и они были проинформированы. Когда ссылаешься на документ и говоришь: «Выполните то, что необходимо», разве это не является приказом?» — добавил он.

Между тем правительственные документы показывают, что в течение семи лет представители ливанской таможни, вооружённых сил, служб безопасности и судебных органов десять раз поднимали тревогу, привлекая внимание к хранящимся в порту взрывчатым веществам. Но их донесения игнорировались, обращает внимание телеканал.

Аун вступил в должность в 2016 году после того, как в течение двух лет Ливан оставался без президента из-за спора политических фракций. Но он обвиняет во взрыве предыдущие администрации, подчёркивая: «Материал хранился там (в порту. — ИноТВ) семь лет, с 2013 года. Он был там. И они говорили, что он представляет опасность, и я не несу ответственности».

«Я не знаю, где он был размещён. Я даже не знаю уровня опасности. У меня нет полномочий иметь дело непосредственно с портом», — отметил глава государства.

Взрыв произошел после того, как во вторник загорелся химикат, используемый для изготовления взрывчатых веществ и удобрений. Тысячи людей получили ранения и потеряли свои дома. Точное количество погибших всё ещё устанавливается.

Пока неясно, как именно произошел взрыв. Но во время пресс-конференции Аун подтвердил, что власти не исключают «внешнее вмешательство». В том числе в качестве возможной причины рассматривают ракетный удар или использование взрывного устройства.

На данный момент задержано не менее 16 сотрудников порта. Параллельно с этим по всему Бейруту проходят «ожесточённые протесты» — жители обвиняют в случившемся «коррумпированную» политическую элиту страны, заключает Sky News.