 

Китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы

09.08.2020, 8:40, Новости дня

Китайские власти закрыли на карантин одно из поселений во Внутренней Монголии после того, как местный житель умер от бубонной чумы. Хотя других заболевших выявлено не было, в деревне приказали проводить ежедневную дезинфекцию домов, пишет The Independent.


Reuters

Китайские власти закрыли на карантин деревню во Внутренней Монголии после того, как её житель умер от бубонной чумы. Кроме того, в крошечном поселении Судзи Синьцунь было приказано проводить ежедневную дезинфекцию домов, пишет The Independent.

Неизвестно, как именно сельский житель заразился бубонной чумой. Но представителя здравоохранения в соседнем городе Баотоу заявили, что проверка людей, контактировавших с погибшим, не выявила у них заболевания, отмечает издание.

В районе, где расположена деревня, был введён третий уровень тревоги. Он является вторым с конца в четырёхуровневой системе по предотвращению распространения чумы, поясняет The Independent.

Это первая смерть от бубонной чумы, подтвержденная Китаем в этом году. Предыдущий случай заболевания был выявлен в июле в Баяннуре, другом городе во Внутренней Монголии. Это также привело к введению третьего уровня тревоги и закрытию нескольких туристических объектов.

Чума, вызываемая бактериями и передаваемая через укусы блох или инфицированных животных, унесла жизни около 50 миллионов человек в Европе во время эпидемии «черной смерти» в средние века. По данным ВОЗ, ежегодно в мире это заболевание поражает от 1000 до 2000 человек. Но антибиотики уже давно уменьшили фактор страха, некогда связанный с инфекцией, обращает внимание The Independent.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Суд признал троих сотрудников Внуково виновными в крушении самолета главы Total

25.07 / Житель Висконсина выиграл в лотерею $22 млн и половину отдал другу

01.07 / Политолог: Явка на голосовании по Конституции превысила показатель 1993 года

22.07 / Российский бизнесмен подал в суд на автора досье о Трампе

15.07 / Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

20.07 / Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена

25.06 / Москва открылась для бизнеса и… военного парада

03.08 / Россия и Чехия собрались провести консультации по нормализации отношений

15.07 / Канье Уэст снялся с президентской гонки в США

24.07 / Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска