Китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы

09.08.2020, 8:40, Новости дня

Китайские власти закрыли на карантин одно из поселений во Внутренней Монголии после того, как местный житель умер от бубонной чумы. Хотя других заболевших выявлено не было, в деревне приказали проводить ежедневную дезинфекцию домов, пишет The Independent.



Reuters

Китайские власти закрыли на карантин деревню во Внутренней Монголии после того, как её житель умер от бубонной чумы. Кроме того, в крошечном поселении Судзи Синьцунь было приказано проводить ежедневную дезинфекцию домов, пишет The Independent.

Неизвестно, как именно сельский житель заразился бубонной чумой. Но представителя здравоохранения в соседнем городе Баотоу заявили, что проверка людей, контактировавших с погибшим, не выявила у них заболевания, отмечает издание.

В районе, где расположена деревня, был введён третий уровень тревоги. Он является вторым с конца в четырёхуровневой системе по предотвращению распространения чумы, поясняет The Independent.

Это первая смерть от бубонной чумы, подтвержденная Китаем в этом году. Предыдущий случай заболевания был выявлен в июле в Баяннуре, другом городе во Внутренней Монголии. Это также привело к введению третьего уровня тревоги и закрытию нескольких туристических объектов.

Чума, вызываемая бактериями и передаваемая через укусы блох или инфицированных животных, унесла жизни около 50 миллионов человек в Европе во время эпидемии «черной смерти» в средние века. По данным ВОЗ, ежегодно в мире это заболевание поражает от 1000 до 2000 человек. Но антибиотики уже давно уменьшили фактор страха, некогда связанный с инфекцией, обращает внимание The Independent.