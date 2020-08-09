 

Осуждённые губернаторы наконец-то смогут получить среднее образование в колонии

09.08.2020, 8:35, Разное

Первого сентября в иркутской колонии №3, где отбывают наказание бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе губернаторы и министры, откроется школа для осуждённых. За парты в четырёх классах сядут 73 человека.

Открыть школу пришлось после того, как выяснилось, что примерно у половины спецконтингента колонии нет среднего образования, несмотря даже на наличие учёных степеней кандидата и доктора наук.

– По каждому осуждённому при его этапировании к нам проводится определённая оперативная проверка. Проверяется в том числе подлинность документов об образовании, – поясняет начальник колонии Евгений Сидоренко. – Накопилась статистика, которая показывает, что 56 процентов контингента в реальности школу не заканчивали и имеют лишь свидетельство о неполном среднем образовании. Этот показатель даже хуже, чем в колониях, где отбывают обычные преступники, а не чиновники. Особенно плохо с образованием у экс-губернаторов. Мы не могли мириться с этим и открыли школу на территории колонии.

В воспитательной службе колонии уверены, что повышение образовательного уровня осуждённых — лучший способ профилактики рецидива. После освобождения они смогут найти хорошую работу, жить честной жизнью. Это поможет достичь главной цели заключения — «Не наказание, но исправление».

Заключённые разделены на два потока по уровню знаний. Первый начнёт учёбу с изучения программы десятого класса, а второй — сразу одиннадцатого. Для одного же ученика — экс-мэра города в Краснодарском крае, разрабатывают отдельную программу, оказалось, что он не умеет читать и писать.

По итогам обучения чиновники получат аттестаты о среднем образовании, а сдавать ЕГЭ будут уже на свободе. Наличие среднего образования станет серьёзным аргументом в пользу условно-досрочного освобождения.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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