Лукашенко: Я сказал Турчинову – “Саша, никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев”

09.08.2020, 8:31, Новости дня

В марте 2014 года во время переговоров в Лясковичах Гомельской области и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил о серьезных опасениях вторжения в страну российских войск с территории Беларуси. Это был “ненужный и бестолковый вопрос”, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“Я очень точно это помню. “У нас есть данные, что россияне развернут подразделения в рамках ваших союзных обязательств на юге Беларуси и могут нанести удар с севера по Киеву, – он мне говорит. – Вы ж понимаете, что мы не устоим?” Я его перебил: “Саша, никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев. Ни-ког-да”, – утверждает Лукашенко.

Украинский журналист привел слова Турчинова о том, что Лукашенко пообещал за сутки предупредить его о возможной агрессии РФ. Президент Беларуси отрицает, что говорил такое.

“Я бы его и не предупреждал, потому что этого никогда бы не было. Я это и сейчас говорю. Это [была бы] подлость”, – заявил собеседник Гордона.

Он добавил, что и Петра Порошенко, который стал президентом в июне 2014 года, заверял в отсутствии угрозы с севера.

“На тракторе к вам приеду”, – я добавлял Порошенко”, – сказал Лукашенко.

“Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне”. Полный текст интервью Лукашенко Гордону

29 марта 2014 года после встречи в Лясковичах Турчинов заявил: “Важной позицией для Украины является то, что с территории Беларуси никогда не будет агрессии на территорию Украины”.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, после того, как РФ аннексировала Крым. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube