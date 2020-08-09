Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 19,63 млн человек

09.08.2020, 8:12, Новости дня

К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек (+259 тыс. человек за сутки).

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стал 726 781 человек (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 11 939 109 человек.

В США число инфицированных приближается к 5 млн – 4 997 929. Из них умерли 162 423, излечилось 1 643 118 человек.

В Бразилии число заболевших превысило 3 млн – 3 012 412 человек. Из них 100 477 умерших и 2 321 537 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже 2 153 010 человек, 43 379 умерли.

В России 880 563 инфицированных, 14 827 умерших.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 553 188 человек, умерло, согласно официальной статистике, 10 210.

В Мексике и Перу число инфицированных превысило 400 тыс. человек (при этом Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 52 006), в Чили, Колумбии, Иране, Испании и Великобритании – 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.