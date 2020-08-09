«Коронавирус – это очень серьёзно» – Лукашенко запретил в стране любые массовые собрания

09.08.2020, 8:20, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране вводится бессрочный запрет на массовые собрания в связи с эпидемиологической опасностью. В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо «применять все доступные меры», считает он.

Теперь белорусам нельзя собираться в публичных местах более, чем по трое человек. Указ вступает в силу немедленно, с момента подписания.

– Коронавирус – это очень серьёзно. Мы применяли и будем применять все доступные меры, чтобы защитить наших граждан от инфекции, потому что дело нешуточное. От такой болезни, конечно, чесноком не спасёшься, и это очевидно всем вменяемым людям, – сказал глава государства. – Я надеюсь, что все проявят ответственность и будут сидеть по домам, пока пандемия не закончится, а если всё-таки нет, то у нас, напомню, армия одна из самых крупных в Европе. Нужно будет – дадим приказ защитить население от разносчиков заразы.

9 августа в Республике Беларусь проходят президентские выборы. До этого почти треть населения страны проголосовала досрочно.