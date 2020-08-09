Задержанные в Белоруссии россияне уже проголосовали на президентских выборах

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09.08.2020, 8:20, Разное

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о состоянии россиян, задержанных по подозрению в приготовлении к участию в массовых беспорядках 29 июля на территории санатория «Белорусочка». По словам главы государства, они чувствуют себя хорошо и даже участвуют в различных культурных мероприятиях.

Помимо караоке, российские граждане приняли участие в президентских выборах в качестве избирателей.

– Не забывайте, у нас союзное государство. В качестве жеста доброй воли я решил предоставить возможность им проголосовать. Теперь ответный ход за Москвой. Надеюсь, гражданам Беларуси тоже позволят в 2024 году выбрать российского президента. За кого они проголосовали я вам не скажу. По закону голосование у нас тайное, но ребята же понимают все варианты развития событий. В Гаагу никто не хочет, – рассказал Лукашенко.

Похвалила задержанных за участие в голосовании и глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Она назвала их позицию социально ответственной.

– Участвовать в выборах – гражданский долг каждого. Приятно, что количество голосующих из года в год растет. Скажу больше, после того, как граждане России выполнили свой долг на территории Союзного государства, они успели и поработать на выборах в качестве международных наблюдателей, – пояснила Ермошина.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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