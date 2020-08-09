Идеологические сегменты российского общества

09.08.2020, 8:10, Разное

– Сергей Белановский, Анастасия Никольская|Опубликовано 07.08.2020

Сергей Белановский и Анастасия Никольская о ключевых чертах российских «демократов» и «имперцев»

Проведенное в мае 2020 года «Группой Белановского» исследование выявило, что российское общество разделено на «демократов» и «имперцев» (сторонников имперской идеологии).

«Демократы» – это группа людей, приверженных гражданским свободам. Они считают, что залогом успеха позитивных изменений является активное гражданское общество, а не «национальный лидер». Их идеологический базис – демократия, протест против политического манипулирования и силовых действий власти, выходящих за рамки правового поля. Большинство демократов критически оценивают политику российской власти.

«Имперцы» выступают за восстановление Великой Российской Империи. С идеологической точки зрения среди них есть монархисты, сторонники восстановления СССР, сторонники Сталина. Есть и сторонники «сильной руки» без определенного политического маркера. Их идеологический базис – русский национализм, патриотизм, империализм, негативное отношение к западной демократии, а также ставка на использование силы как основного инструмента управления обществом. При этом часть «имперцев» отрицательно относится к существующей российской власти, упрекая ее в слабости и непоследовательности.

Между этими идеологическими полюсами находятся «аполитичные» и люди с эклектичным мировоззрением, которые ниже будут названы неопределившимися.

Важный вопрос состоит в том, является ли описанная идеологическая дихотомия исчерпывающей. С нашей точки зрения, существуют идеологические водоразделы второго уровня, которые сегодня не актуальны, но с большой вероятностью их значение возрастет в будущем.

Предыдущее исследование базировалось на качественной методологии, не позволяющей определить численность названных сегментов. Мы попытались восполнить этот пробел в новой работе, проведенной в рамках проекта фонда OMF по изучению политических эмоций в постсоветских странах. Для изучения этого аспекта в июне 2020 года был проведен телефонный опрос 1600 человек по всероссийской репрезентативной выборке.

Методология

Для определения численности названных групп была разработана методика, приспособленная для использования в количественном опросе. Она состоит из набора тест-высказываний, характерных для «демократов» и «имперцев» (по семь высказываний для каждой группы).

Отнесение респондентов к одному из идеологических сегментов осуществлялось по преобладающему числу высказываний (преобладающему мнению). В основе методики лежит тезис Теодора Адорно о взаимопроникновении друг в друга элементов противоположных идеологий.

Респонденты, выбравшие равное число высказываний из обоих списков, а также не выбравшие ни одного высказывания, были отнесены к категории «неопределившихся».

Тест-вопросы отнесения респондентов к мировоззренческим группам

«Демократы»

«Имперцы»

Я надеюсь, что люди начнут массово протестовать и добьются демократических изменений в стране.

Я боюсь, что без Путина в Россию вернется внешнее управление, как во времена Ельцина.

Я боюсь, что после голосования по поправкам в Конституцию Путин надолго останется у власти, что приведет к застою и диктатуре.

Я разочарован во власти, которая не выполняет своих обещаний и не сумела возродить Великую Российскую Империю.

Я боюсь, что народ так и будет молчаливо терпеть власть, которая действует только в своих интересах.

В трудное для страны время находятся люди, которые призывают к беспорядкам.

Меня возмущает идея поправок в Конституцию.

В момент глобального кризиса в моей стране нет сильного лидера.

Я не понимаю, почему народ продолжает терпеть все, что творят власти.

Я разочарован в людях, которые прислушиваются к оппозиционерам либерального толка и пытаются подорвать стабильность собственной страны.

Я разочарован во власти, которая даже не пытается строить современную демократическую страну.

Президент Путин ведет страну в правильном направлении.

Я разочарован в людях, которые продолжают терпеть неуважение власти к народу и законам собственной страны.

Я надеюсь, что люди проголосуют за поправки в Конституцию, Путин надолго останется у власти и защитит Россию от хаоса.

Поскольку никто ранее не ставил задачу изучения идеологических сегментов в российском обществе, авторы рассматривают эту методику как экспериментальную. Тем не менее, на ее основе могут быть сделаны определенные выводы.

Численность и состав идеологических групп

По результатам опроса была определена численность названных сегментов. «Демократы» количественно преобладают (44%), примерно равен им по численности сегмент «неопределившихся» (39%), а «имперцы» находятся в явном меньшинстве (17%).

В разрезе социально-демографических групп доля «демократов» повышена в более активных слоях общества: среди молодежи, людей с высшим образованием и жителей Москвы. Доля демократов заметно снижена в селе.

Социальный портрет демократов и имперцев, % к итогу

Отношение к Украине

Следующим этапом работы стало изучение отношения идеологических групп к актуальным политическим вопросам. Критерием валидности методики должна была стать способность дифференцировать характеристики названных групп.

В рамках анкеты, разработанной для изучения преобладающих эмоций, число вопросов, пригодных для решения этой задачи, было ограничено. Первоначальная идея состояла в том, чтобы определить различия мнений на примере отношения к российской власти и персонально президенту Владимиру Путину. Однако методика идентификации идеологических групп уже включала в себя тест-вопросы, связанные с отношением к российской власти, что могло поставить под сомнение полученные результаты. Поэтому был выбран вопрос об отношении респондентов к российской политике в отношении Украины, поскольку этот аспект никак не затрагивался в тест-вопросах.

Результат опроса показал, что методика вполне работоспособна, поскольку данные дифференцировались логично и сильно. «Имперцы», как и следовало ожидать, гораздо чаще «демократов» одобряли политику России:

одобряют политику в отношении Украины 15% «демократов» и 66% «имперцев» (29% неопределившихся);

не одобряют политику в отношении Украины 47% «демократов» и 8% «имперцев» (27% неопределившихся);

затруднились назвать свое отношение 38% «демократов» и 26% «имперцев» (44% неопределившихся).

Преобладающие эмоции в идеологических группах

При изучении эмоционального состояния обществ команда проекта отталкивалась от теории Доминика Муази, который выдвигает предположение, что страх, унижение и надежду можно рассматривать как жизненно важные компоненты существования человеческих обществ. Российская группа использовала дополненный вариант опросника, включающий также эмоции раздражения и разочарования, поскольку эти эмоции активно звучали во время майского исследования. Итого в список вошли пять основных эмоций, измеряемых отдельным вопросом анкеты.

Исследование показало, что различия в эмоциональных состояниях «демократов» и «имперцев» весьма существенны.

«Демократам» наиболее свойственны эмоции раздражения и разочарования, связанные с ситуацией в стране (52% и 51%). В меньшей степени, но все же заметна эмоция страха перед завтрашним днем (26%). Что касается надежды на завтрашний день, то она свойственна данной группе в наименьшей степени (15%);

У «имперцев» преобладающей эмоцией является надежда на завтрашний день, ее испытывают две трети респондентов, относящихся к данной группе (68%). Однако эмоции раздражения и разочарования также не чужды «имперцам»: 29% и 27%. В сумме эти отрицательные эмоции набирают 56%, что сопоставимо с показателем надежды. Это подтверждает отмеченный выше тезис о том, что в рамках имперского мировоззрения часть респондентов поддерживает власть, а часть находится в оппозиции к ней, считая, что она плохо проводит в жизнь имперские идеалы.

Наконец, «неопределившиеся» испытывают надежду на завтрашний день (32%), но одновременно и комплекс негативных эмоций, связанных с унижением, раздражением и разочарованием (27%, 28% и 30% соответственно). Можно предположить, что у «неопределившихся» снижена доля идеологических и повышена доля социальных причин выбора эмоций, однако эта гипотеза требует проверки.

Результаты опроса не подтвердили гипотезу о разнице в доходах «демократов» и «имперцев», которая могла повлиять на соотношение эмоций. Средний душевой доход демократов оказался несколько выше, чем у имперцев: 46 тысяч рублей против 41 тысячи (у неопределившихся 44 тысячи.). Определенное влияние на доходы демократов и имперцев могли оказать различия в их социально-демографических характеристиках.

Преобладающие эмоции в мировоззренческих группах, % к числу высказываний (сумма превышает 100%)

Выводы и гипотезы

Результаты исследования подтвердили гипотезу о существовании в РФ противостоящих идеологических групп с различными политическими установками, –«демократов» и «имперцев». «Демократы» численно преобладают, их доля примерно в 2,5 раза превышает долю «имперцев». Учитывая социально-демографический состав демократов (преобладание молодежи и людей с высшим образованием), их доля в обществе будет расти.

Политические установки «демократов» сильно отличаются от установок сторонников имперской идеологии. В частности, лишь меньшинство «демократов» (15%) одобряют политику РФ в отношении Украины. Этот вопрос может служить маркером отношения демократов к внешней политике российских властей в целом.

Непредвиденный результат исследования состоит в том, что у «имперцев», численно находящихся в меньшинстве, сильна эмоция надежды на завтрашний день. Исследование оставляет открытым вопрос, является ли их оптимизм ситуационным, связанным с поправками в Конституцию (опрос проводился до окончательного принятия поправок, но «имперцы» могли верить в позитивный исход голосования), или же вера в возрождение Великой Российской Империи (в советском или досоветском варианте) у них сильна и внушает им надежду. Еще один неясный вопрос состоит в том, связана ли надежда на будущее с личностью президента Путина, или она присуща данной мировоззренческой группе в силу более фундаментальных причин. Неясно также, как могут повлиять на их эмоциональный настрой события в Хабаровске, а также возможное объединение РФ и Беларуси.

Выше мы говорили о том, что дихотомия «демократы-имперцы» не является исчерпывающей, поскольку существуют идеологии второго уровня. В майском исследовании мы отмечали, что среди «демократов» можно выявить «либералов» и «социалистов», предположительно с преобладанием вторых. В промежутке между ними есть, очевидно, своя группа эклектиков и неопределившихся. Сегодня различие маскируется общей демократической оппозиционностью, однако в случае изменения политической обстановки оно может выйти на первый план.

Недостаточная изученность идеологических процессов в российском обществе требует углубления понимания этого вопроса. Его актуальность определяется тем, что существующий в обществе идеологический баланс будет определять вектор политики российской власти в будущем. Следует с сожалением констатировать, что сегодня изучением этого вопроса никто не занимается, хотя он может стать актуальным уже в ближайшее время. Некоторые социологи (не всегда явно) склонны отождествлять снижение рейтингов власти с ростом демократических настроений. Но если учесть весь спектр идеологических настроений, реальная ситуация может оказаться намного сложнее.