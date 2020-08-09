Эхо Хиросимы: атомные бомбардировки изменили жизни советских граждан

09.08.2020, 8:10, Разное

От 365news.Biz On Авг 8, 2020

75 лет назад, 6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 «Enola Gay» сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. Спустя два дня, 8 августа, еще одна бомба была сброшена на город Нагасаки. Точное число жертв катастрофы неизвестно до сих пор. По оценкам специалистов, в результате бомбардировок погибли свыше 450 тысяч человек. Многие пережившие катастрофу до смерти страдали от лучевой болезни.

Фото: из архива семьи Шараповых

Мало кто знает, но среди жертв трагедии оказались и десятки советских граждан из числа тех, кто работал в советских дипломатических миссиях на территории Японии. Потомки жертв трагедии раскрыли, какой след в истории их семей оставила единственная в истории атомная бомбардировка.

Несмотря на то, что милитаристская Япония была одним из союзников Третьего рейха, наряду с фашистской Италией («Страны Оси»), правительство страны не решилось на вторжение в СССР.

Свою роль сыграли поражения, понесенные японской армией в боях на озере Хасан и у реки Халхин-Гол в 1938-1939 годах. Свой вклад в сохранение мира на восточных границах СССР вносили советские дипломаты: на территории Японии до сентября 1945 года продолжало работу советское посольство.

В годы войны в посольстве работала супружеская пара: муж Серафим Федорович Шарапов был шофером и охранником посла СССР Якова Малика, его жена Мария Яковлевна Виленская работала в посольской школе учителем русского языка. Здесь же у супругов в октябре 1944 года родился сын Женя.

В семейном архиве хранится групповое фото всех сотрудников посольства и членов их семей. На обороте надпись: «Хаконе, 20 мая 1945 года». Хаконе – поселок в 70 километрах от Токио, куда семьи сотрудников посольства были вывезены из-под американских бомбардировок.

Однако война достала сотрудников посольства и их семьи и здесь. Рассказы деда о жизни в Японии запомнил Александр Евгеньевич Шарапов, который хранит в семейном архиве документы и фотографии времен войны. Услышанными от деда рассказами о том периоде времени Александр поделился с «365NEWS».

— Дедушка Серафим рассказывал о Японии не так много, — вспоминает Александр Евгеньевич. — Его машина имела дипломатический пропуск, поэтому он мог беспрепятственно передвигаться по Японии, чем, скорее всего, пользовался как советский разведчик. По его словам, японцы постоянно следили за советскими гражданами. Все понимали, что война между СССР и Японией рано или поздно начнется и готовились к худшему.

Когда поступила информация о странном и страшном взрыве в Хиросиме дед получил приказ немедленно выехать туда на дипломатической машине. С ним поехали несколько сотрудников миссии. Никто им в этом не препятствовал. Они прибыли в Хиросиму первыми из представителей стран антигитлеровской коалиции.

Им удалось посетить непосредственно само место взрыва, собрать образцы и побеседовать с местными жителями. О радиации мало кто знал, никаких «счетчиков Гейгера» не было.

Потом советским дипломатам удалось посетить японский госпиталь, где они сфотографировали пострадавших от взрыва. Японские врачи предполагали, что по городу ударили сверхмощной взрывчаткой и неизвестным до сих пор химическим оружием. На основе материалов этой поездки был составлен доклад посла СССР, который теперь опубликован в свободном доступе, рассказывает Александр Шарапов.

По словам потомков, последствия бомбардировки сказались не на взрослых сотрудниках советского посольства, а на их детях.

— Дедушка Серафим умер 3 февраля 1988 года в возрасте 89 лет. До глубокой старости был очень здоровым человеком и не страдал никакими болезнями. А вот папа после возвращения в СССР постоянно болел. Как он говорил, при Филатовской детской больнице было создано специальное загородное закрытое отделение, где потом лечились многие дети из числа тех, кто жил в советском посольстве в Японии.

После Чернобыля этими последствиями радиации никого не удивить, но тогда эти дети были единственными, кто испытал на себе последствия ядерного взрыва, поэтому их изучали с повышенным вниманием.

Лучевой болезни у них не было, но они постоянно мучились от разных болезней. Несмотря на то, что питались они гораздо лучше своих сверстников, которые пережили войну и оккупацию, большинство из этих детей в итоге выросли хилыми и болезненными. У некоторых детей открылись на теле язвы неизвестного происхождения, которые удалось залечить каким-то неожиданным способом. Если я правильно помню, кто-то из врачей предложил прикладывать к язвам обыкновенный творог, и это неожиданно помогло, — вспоминает Александр Евгеньевич.

Потомки участников тех исторических событий до сих пор не знают, чем именно занимались их предки на протяжении нескольких лет работы в Японии. Сохранились только некоторые отрывки и отдельные сведения. И, как шутят потомки, оставшийся в генах «привет от Хиросимы».