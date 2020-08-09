Германия пообещала Ливану 10 млн евро помощи
09.08.2020, 8:08, Новости дня
Германия предоставит Ливану 10 млн евро в качестве помощи для устранения последствий мощного взрыва в порту Бейрута, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед донорской конференцией по Ливану.
«Жители Бейрута нуждаются в нашей помощи», – отметил он.
Министр уточнил, что конференция «является важным сигналом, в первую очередь для тех, кого непосредственно затронула беда».
«Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные 10 млн евро», – передает слова Мааса ТАСС.
Министр напомнил, что Ливан уже перед катастрофой столкнулся с серьезными вызовами. «Без реформ не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности», – отметил он. По словам Мааса, трагедия в Бейруте «может быть поводом для нового начала».
Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города.
По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.
Россия направила в Ливан борт МЧС. Ранее SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.
МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.
Ливан выразил благодарность РФ за помощь после взрыва в порту Бейрута, власти страны надеются, что Москва поставит в город строительные материалы.
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