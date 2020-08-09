Участки для голосования на выборах президента открылись в Белоруссии

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09.08.2020, 7:48, Новости дня

В Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«На выборах главы государства образовано 5 тыс. 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей», – сообщили ТАСС в ЦИК.

Отмечается, что за рубежом образованы 44 участка для голосования. В РФ на выборах главы республики проголосовать можно в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Отдать свой голос смогут около 6,8 млн белорусских граждан.

По данным ЦИК, досрочно на выборах проголосовали 41,7% избирателей. Предполагается, что с учетом высокой явки на досрочном голосовании выборы можно будет признать состоявшимися еще в первой половине дня. Для этого должны проголосовать более половины избирателей.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правд» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за выборами в Белоруссии и даст им оценку позже. В Минск прибыла делегация Совфеда РФ для наблюдения за выборами.



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