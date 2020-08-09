 

Соратницу Тихановской «по ошибке» задержали в Белоруссии

09.08.2020, 7:30, Новости дня

Марию Колесникову, участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, отпустили после задержания, сообщило МВД страны.

Штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является Колесникова, сообщил, что ее задержали «при выходе из штаба». Колесникова выезжала с парковки, когда машину «заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции». Колесникову «силой отвели в бус и уехали».

Позднее в штабе сообщили, что «Марию отпустили». Как пояснили в штабе, «сотрудники сказали, что ее перепутали», передает РИА «Новости».

«Марию подвезли к месту ужина и извинились», – говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии состоятся в воскресенье, 9 августа.



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