Мэр Нагасаки призвал США и Россию сокращать ядерные арсеналы

09.08.2020, 7:30, Новости дня

США и РФ следует сокращать ядерные арсеналы, сообщил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ.

В обращении к мировым лидерам он призвал их преодолеть «растущую атмосферу недоверия» и «укреплять доверительные отношения через диалог», передает ТАСС.

Он попросил их «выработать реальный путь к ядерному разоружению» на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, которую планируют провести в 2021 году. Этот путь должен «среди прочего включать сокращение ядерного вооружения со стороны ядерных сверхдержав – США и России».

Тауэ выступил на траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз.