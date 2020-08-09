Потусторонние силы могут оставлять голосовые сообщения на автоответчике?

09.08.2020, 7:29, Разное

Призраки стараются использовать возможности технического прогресса для связи с миром живых. Во времена аудиокассет их голоса можно было записать на магнитную пленку, а в эпоху стационарных телефонов на автоответчик.

С тех пор как истории о привидениях проникли в культуру народов по всему миру, они постепенно меняются и приспосабливаются к научному прогрессу. Если раньше фантомов и призраков встречали в основном по ночам в старых замках или на кладбищах, то теперь они попадают на фото или видео, могут звонить по телефону и оставлять послания на автоответчике.

Послание для Джуди

Наша первая история была опубликована на сайте "Week in Weird" и произошла с женщиной по имени Джуди. По словам Джуди, она с самого детства росла в "доме с привидениями", где были таинственные шаги, скрипы, голоса , полтергейст и так далее.

Эпицентр паранормальной активности в доме Джуди находился в ванной комнате. Там она сама часто слышала голоса невидимых людей, которые насмехались над ней или просто злобно выкрикивали ее имя "Джудиии!", "Джуууудиии!".

Однажды в доме стало так много паранормальной активности, что родители Джуди даже вызывали священника, чтобы он выгнал из дома злобных духов. И это помогло, дом успокоился. Однако, когда Джуди выросла, она внезапно снова столкнулась с чем-то очень жутким. Нечто оставило послание на автоответчик ее стационарного домашнего телефона.

Это началось когда Джуди пришла вечером домой и увидела на автоответчике сообщение о нескольких оставленных для нее посланий. Она нажала на кнопку прослушивания первого сообщения, думая, что ей звонили друзья, и внезапно услышала пугающие звуки.

Что-то на том конце телефона неразборчиво бормотало, но слов было не разобрать из-за сильных статических шумов. Лишь когда Джуди несколько раз прослушала это сообщение, она стала отделять голос от фонового шума и разбирать слова. Это был мужской голос и он словно находился в отдалении от телефона, при этом он беспрерывно бормотал ее имя – "Джуди, Джуди, Джуди"…

Потом Джуди стала разбирать другие голоса, они были еще тише, но она разобрала как они говорят "Спрячься", "Иди в дом" и "Поторопись". Они словно предупреждали ее о чем-то зловещем, что может причинить ей зло. Все это Джуди сильно напугало, хотя она считала себя уже привычной к паранормальным явлениям.

Потом выяснилось, что мама Джуди весь день была дома и при этом она не слышала, чтобы на телефон кто-то звонил. Джуди также расспросила свою дочь о том, не записывала ли она что-то на автоответчик, чтобы разыграть маму, но дочка все отрицала.

Это странное сообщение (в сеть оно, к сожалению, выложено не было) длилось 50 секунд, и на протяжении всего послания мужской голос проговаривал имя Джуди, растягивая гласные. Потом они попробовали обработать его компьютерной программой, чтобы убрать лишний шум, и тогда голос стал звучать еще более зловеще.

Злобная энергетика бывшей девушки

Следующая история была опубликована на сайте Reddit. Это произошло в 1990-х годах, когда автор истории был молод и жил на съемной квартире со своей бывшей девушкой.

Их отношения к тому времени были уже на грани, они постоянно сильно ругались. Он описывал эту девушку как "психичку", а после очередной большой ссоры он собрал свои вещи и навсегда съехал с квартиры. В том числе он забрал стационарный телефон с автоответчиком.

Через некоторое время эта девушка узнала, что он стал встречаться с другой и начала звонить ему и оставлять на автоответчике послания одно за другим. Всего она записала так около 80 (!) сообщений, в которых выговаривала своему бывшему парню все, что она о нем думает. Когда он начал прослушивать эти сообщения, то с другом мог дослушать до самого конца.

После этого он старался всеми способами избегать своей бывшей, а ее сообщения удалил с автоответчика. А потом с его автоответчиком стало твориться что-то загадочное. Когда он получал обычные сообщения от друзей, в эти сообщения внезапно начали вписываться обрывки сообщений от его бывшей девушки. Удаленные сообщения.

И это были не просто случайные обрывки из посланий бывшей, как если бы в автоответчике просто произошел какой-то технический сбой. Это были самые пугающие части из этих сообщений – все ее угрозы, все ее проклятия, все ее оскорбления.

Эти обрывочные сообщения разной длительности вклинивались в обычные сообщения от друзей в любом месте, – в начале, середине или в конце. Происходило это случайно, не каждый день, и даже не каждую неделю. Но регулярно. Иногда проходило несколько недель, когда автоответчик работал как полагается, но потом злобные сообщения от бывшей снова вклинивались в послания от друзей.

"Я удалял все сообщения, изменил голосовое приветствие, вставил новые батарейки, а потом делал сброс до заводских настроек. Но проблема сохранялась. Поэтому в конце концов я просто выбросил его. И да, я не шизофреник, я не склонен к тому, чтобы слышать голоса и тому подобное. Этот инцидент был уникальным в моей жизни", – писал автор.

Прабабушка позвонила после смерти

Следующая история произошла с неназванным человеком через неделю после смерти его прабабушки. В тот день он был в гостях в доме своей бабушки и дедушки, они разговаривали, все было как обычно.

Внезапно зазвонил их стационарный телефон и на нем почему-то не высветилось имени абонента, лишь цифры 000-000-000. Мой дедушка пошутил, что не знает никого с таким именем, а потом на телефоне высветилось, что этот абонент оставил сообщение на автоответчике.

"Я включил это сообщение и первые 10 секунд ничего не было слышно, был лишь сильный статический шум. А потом шум прекратился и мы услышали женский голос, который сказал "Я люблю тебя". Потом снова пошли помехи и сообщение закончилось.

Мы тут же посмотрели друг на друга, но промолчали. Каждый из нас знал, чей это голос, это был голос моей прабабушки. В доказательство того, что это и правда было послание от нее, я могу сказать, что прабабушка при жизни никогда никому не говорила таких слов, это было не в ее характере. Но тут она возможно сделала исключение".

Отцовский голос

Следующая история была опубликована на сайте "Ghost Village" от женщины по имени Маргарет Хоук, живущей в Ноксвилле, штат Айова. Она утверждает, что получила послание от своего умершего отца.

Это произошло через несколько месяцев после его смерти. Маргарет всего на несколько минут вышла из комнаты, а когда снова зашла в нее, то увидела на стационарном телефоне значок нового сообщения на автоответчике.

Маргарет не указывает, что именно сказал ей голос ее отца, который она услышала в этом послании, однако она пишет, что сразу поняла, что это был ее отец и когда она услышала его голос, она почти почувствовала его запах.

При этом, когда она дала послушать эту запись своему мужу и другим, они не смогли услышать на ней ничего, кроме статических помех.

"Они почему-то не слышат голоса. Я считаю. что моему отцу пришлось потратить много энергии, чтобы позвонить мне и утешить меня тем, что он все еще со мной. Сейчас я все еще скучаю по нему, но теперь я разговариваю с ним, как если бы он был рядом со мной. Он доказал, что он все еще существует".

Послания от коллеги

Последний в этой статье странный случай звонка "с того света" отличается от предыдущих тем, что эту запись выложили в интернет.

Эта история случилась в 1994 году, когда с исследователем паранормальных явлений Джорджем Миком связался его бывший коллега Константин Раудив. Бывший в том смысле, что к тому времени давно скончался.

Мик и Раудив были в свое время выдающимися исследователями феномена "Электронных голосов" (EVP), это когда голоса призраков каким-то образом попадали на аудиокассеты. Их исследования были прерваны в 1974 году трагической смертью Раудива.

Но в 1994 года Мик начал внезапно получать сообщения от покойного Раудива на свой автоответчик, электронную почту и даже через факс. Словно Раудив всеми силами пытался доказать, что из загробного мира и правда можно "дозвониться" в мир живых…