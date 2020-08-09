 

Лукашенко: У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович

09.08.2020, 7:20, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что ни он, ни его дети не станут жить в Москве, потому что у них нет денег. Об этом он заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как [беглый президент Украины Виктор] Янукович”, – сказал Лукашенко.

Он также опроверг возможность бегства в Китай или другое государство.

“Вот эти досужие разговоры, что Лукашенко – не дай бог что-то, ему придется бежать туда, ему придется бежать сюда… Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Вот это моя особенность”, – подчеркнул он, добавив, что “бегут те, у которых карманы набиты”.

“Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне”. Полный текст интервью Лукашенко Гордону

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

Главный редактор белорусского оппозиционного сайта “Хартия-97” Наталья Радина называла Лукашенко одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР. По некоторым данным, активы его семьи хранятся в ОАЭ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Председатель бундестага – пандемия коронавируса — это повод укрепить Евросоюз

27.06 / Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных

26.06 / Минздрав отложил вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей

06.08 / Россия нарастила золотовалютные резервы

17.07 / Предприниматель Сергей Гришин: конструктивный диалог между Россией и США способствует развитию бизнес-сферы

26.06 / «Играет в историка». Германским учёным прислали статью Путина

26.06 / Развеян миф об одном из способов передачи коронавируса

13.07 / МИД прокомментировал решение сделать мечеть из собора Святой Софии

21.07 / Предлагал запретить в РФ оборот доллара. Путин назначил депутата от ЛДПР врио губернатора Хабаровского края

04.07 / В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска