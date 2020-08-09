Лукашенко: У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович

09.08.2020, 7:20, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что ни он, ни его дети не станут жить в Москве, потому что у них нет денег. Об этом он заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как [беглый президент Украины Виктор] Янукович”, – сказал Лукашенко.

Он также опроверг возможность бегства в Китай или другое государство.

“Вот эти досужие разговоры, что Лукашенко – не дай бог что-то, ему придется бежать туда, ему придется бежать сюда… Лукашенко никогда никуда не побежит и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Вот это моя особенность”, – подчеркнул он, добавив, что “бегут те, у которых карманы набиты”.

“Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне”. Полный текст интервью Лукашенко Гордону

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

Главный редактор белорусского оппозиционного сайта “Хартия-97” Наталья Радина называла Лукашенко одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР. По некоторым данным, активы его семьи хранятся в ОАЭ.