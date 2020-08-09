Прокуроры по делу “Роттердам плюс” признали, что им не с чем идти в суд – адвокат

09.08.2020, 7:20, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура признала, что у нее нет доказательств для передачи дела по “Роттердам плюс” в суд. Об этом изданию “ГОРДОН” заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

“По нашему мнению, нет никаких перспектив. Если за три с половиной года ни следствие, ни прокуратура не смогли собрать факты, не смогли собрать доказательства вины, доказательств по делу фактически нет, то они просто затягивают это дело для того, чтобы не признавать свою вину. Тем более, стоит заметить, что НАБУ и САП у нас имеют невероятную поддержку на всех уровнях, включающую в себя буквально багаж из массы нарисованных ими документов, скрытых экспертиз, как это уже признавалось прокурором. И прокурор понимает на сегодняшний день, что фактически в суд не с чем идти. И вина лиц не будет доказана в любом случае в суде”, – прокомментировала Одинец.

Она также отметила, что приостановление дел означает, что следствие сейчас не может проводить никаких действий.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе также заявил, что в деле “Роттердам плюс” нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.