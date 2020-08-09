 

В штате Нью-Йорк женщина увидела прыгающего по деревьям огромного бигфута (снежного человека)

09.08.2020, 7:22, Разное

В районе Гайдн-Парка, что у реки Гудзон в штате Нью-Йорк, регулярно видят неопознанных человекоподобных существ. Новое сообщение от очевидца стало, пожалуй, самым странным из всех местных наблюдений.

В американском штате Нью-Йорк, в живописной лесистой долине реки Гудзон, регулярно видят странных человекоподобных лохматых существ. Считается, что там живет небольшая популяция бигфутов.

Недавно оттуда поступил еще один случай наблюдения и он оказался довольно необычным. Женщина уверяла, что огромное существо, ростом с человека и покрытое шерстью, перепрыгивало с ветки на ветку дерева, словно обезьяна.

Вскоре в место наблюдения прибыла криптозоолог Гейл Битти и действительно обнаружила там признаки присутствия  какого-то крупного существа.

2 июля 2020 года ей позвонила женщина, которая работала ландшафтным дизайнером на участке в Гайдн-Парке, штат Нью-Йорк. Она пропалывала сад, а потом повезла тачку с сорняками по тропинке за сарай. Там она с шумом разгрузила мусор в кучу (и по всей видимости этим грохотом вспугнула существо, которое сидело в зарослях).

Вдруг она услышала, как примерно в 15 метрах от нее какое-то крупное темное животное ломится через растительность. А потом это существо одним большим прыжком прыгнуло на ствол дерева, прямо над головой женщины.

Женщина в шоке смотрела как с помощью больших рук это существо стало раскачиваться на ветвях и перепрыгивать с ветки на ветку. По ее словам оно было похоже на очень большую обезьяну с мехом красновато-коричневого цвета. По размерам эта обезьяна была с крупного человека, то есть примерно 180-210 см в высоту, а ее руки были очень длинными.

Гейл Битти давно занимается исследованием бигфутов из долины Гудзона. В июне 2020 года она изучала места лежки и отпечатки ног бигфутов. По ее словам, женщина, рассказавшая ей о своем наблюдении "огромной обезьяны", была очень обеспокоена, однако она попросила Битти нигде не указывать точное место наблюдения и ее имя.

Эту историю Битти на днях опубликовала на своей странице в фейсбук вместе с фотографией бигфута, которая была сделана в том же штате Нью-Йорк несколько лет назад ее другом.

История с фото собрала множество комментариев от пользователей, а также привлекла внимание нескольких журналистов, которые написали о ней в СМИ.

По словам Битти, за последние несколько лет она собрала несколько сообщений о наблюдении бигфутов в районе Гайдн-парка, из-за чего она уверена, что там живет небольшая группа (или семья) бигфутов.

Проблема в том, что бигфуты как правило не лазают по деревьям и тем более не раскачиваются на ветвях как орангутаны, они для этого слишком тяжелые. Может быть та женщина увидела именно орангутана? У них как раз рыжеватая или коричнево-красноватая шерсть. Правда орангутаны куда меньше по размерам, чем человек, однако на расстоянии можно было и ошибиться с размерами. Особенно если существо активно двигалось. 

Однако никто в Нью-Йорке не сообщал о побеге орангутана из государственного или частного зоопарка. Был ли это убежавший из дома экзотический питомец, чей хозяин не сообщал об этом властям, или и правда необычный бигфут? 



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