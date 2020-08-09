Саакашвили «следует повесить» — эксперт об итогах «августовской войны»

09.08.2020, 7:05, Разное

8 августа 2020

Иллюстрация: kazache.ru

После августовской войны 2008 года прошло 12 лет, войны, в результате которой Грузия потеряла 20% территорий, потеряла контроль над Ахалгори (Ленингорский район РЮО), над 53 селами в окрестностях столицы Южной Осетии, а также над Кодорским ущельем (Абхазия), пишет сегодня, 8 августа, грузинское издание «Грузия и Мир». В результате этой войны, продолжает издание, Грузия потеряла около 230 военнослужащих (по данным Министерства обороны) — 23 офицера, 1 рядового, 9 резервистов, 136 сержантов (капралов), 1 гражданское лицо. По результатам анализа ДНК был опознан 51 солдат, и на фоне всего этого тогдашний президент и главнокомандующий Михаил Саакашвили объявил Грузию победительницей, даже устроил концерт на проспекте Руставели, а затем цинично нам сказал, что мы не потеряли ничего, кроме груды камней, зато мир узнал, что РФ — «агрессор».

Несмотря на то, что одним из обещаний «Грузинской мечты» было расследование причин и наказание виновных, в этом плане ничего сделано не было. Расследование войны 2008 года по требованию нынешней власти Грузии началось и в Гаагском суде, до того работала и комиссия Тальявини, которую финансировал Евросоюз, однако множество вопросов по-прежнему остались без ответов. Спустя 12 лет после войны августа 2008 года «Грузия и мир» еще раз задает вопрос, на этот раз руководителю «Института Евразии» Гулбаату Рцхиладзе, кто начал войну и почему начавшая ее страна или личность не были преданы суду.

— Чем больше времени проходит, тем более очевидна в Грузии деградация политического мышления, политической речи и действий, что приносит нам печальные результаты. В течение 12 лет, вместо того чтобы проанализировать допущенные нашей страной ошибки, для того чтобы сделать правильные выводы, мы не делаем ничего. Напротив, ударились в примитивизм, раздуваем русофобию и продолжаем вытирать руки о Россию, — дескать, она оккупант, захватчик, тотальный враг… «Россия — оккупант» — ничего подобного не сказало об августовской войне ни одно официальное международное расследование…

— Что касается расследования фактов августовской войны и в особенности темы, кто начал войну, ни одна международная организация не может привести факт и не приведет, поскольку фактов ни у кого на руках нет, этих фактов не существует. Войну начали Саакашвили и его свора — это отражено и в заключении комиссии Тальявини, которое является документом единственного расследования, проведенного в соответствии с международным правом. Однако об этом громко не скажут, это никого не устраивает…

Кто начал войну? Об этом испуганное, трусливое правительство никогда говорить не станет. Они боятся сказать правду. Кто начал войну — тут не требуется большого исследования. Пусть извлекут кадры, в которых тогдашний президент Саакашвили горланит, что должен восстановить конституционный порядок в Цхинвали, куда, действительно, вошли и заняли ущелья и т. д. Слова президента повторял его же генерал, некто Курашвили… Это мы все помним…

Мы все знали, что ночью 7 августа 2008 года войска Саакашвили вошли в Цхинвали, и об этом объявлялось с гордостью. С гордостью потому, чтобы Миша выглядел героем. Круги тогдашней власти не предполагали, что эта война закончится крахом. Их обманули американцы. Приказали идти вперед, сказали, что у русских ржавые танки, что сами поддержат и ничего не случится. Вот и все, что было… В надежде на это и началась эта бессмысленная (бессмысленная для нас, а для американцев она очень даже имела смысл) война и печально для нас закончилась.

Постоянно говорим о заключении Тальявини. Но давайте говорить о том, что мы видели своими глазами. Тальявини ничего лучше нас не знает. И, если кого-то правда интересует, что знает народ, пусть включат кадры информационных выпусков 7 августа 2008 года, в которых говорит Саакашвили. Если кого-то интересует, кто виноват в августовской войне и кто должен быть наказан, то именно в тех кадрах Саакашвили дает признательные показания, и не только он. Его генералы говорят, что с осетинской стороны слышались выстрелы, для пресечения этого они решили восстановить конституционный порядок. Из одного предложения, сказанного Саакашвили и его прихвостнями, можно все узнать.

Кстати, кому нужны международные заключения? Это больше всего нужно России, чтобы у нее в юридических спорах была приправленная фактами документация. А Грузии, если ее действительно интересует, кто начал войну, чужое заключение совершенно не нужно.

Нынешняя власть Грузии боится «националов», потому что с их подачи американские конгрессмены и сотрудники Центрального разведывательного управления позорно отчитали ее и отругали. И чем больше власть уступает, тем больше они требуют, и это естественно. Если ты тряпка, признай и сиди в дендрологическом парке…

— Войну начал Саакашвили, сказать это легко, но очень сложно любому грузину сказать, что войну начала Грузия… А что за проблема назвать эту одну фамилию, почему всем это так трудно?

— Эта одна личность не была рядовой. Это был президент страны, облеченный всеми полномочиями президент. В то время его поддерживало большинство населения, была и другая часть, которая все время находилась на улице и протестовала против президента. Однако сейчас об этом говорить не будем. Саакашвили был президентом, и по его приказу в войне участвовали все силовые ведомства — это уже государство. Саакашвили имел конституционное право, и он его использовал. Президент стрелял не сам, стреляла армия…

Вы говорите, что война началась по решению одного человека. Именно поэтому нужно было судить Саакашвили. И я, и остальные — есть Грузия, мы — народ. Мы не официальная Грузия, официальной Грузией был Саакашвили, он начал эту войну. Но, чтобы мы от всего этого отстранили Грузию и обвинили Саакашвили, именно для этого нужно было, чтобы новая власть, обладающая большой поддержкой народа, публично сказала, что войну 2008 года начал Саакашвили и совершил преступление. Власть должна была сказать миру, что мы судили Саакашвили и объявили его в розыск (что его искать и кто его ищет, но все же) не за растрату или какие-то глупости, а за развязывание войны, что является предательством родины. Саакашвили не только сдал РФ территории, он уничтожил села Шида Картли, Кодорское ущелье, которое было стратегическим плацдармом для Грузии. Этот подонок заключил нашу страну в глухие стены. Если прежний президент будет осужден, возможно, осетины смягчатся, но этого не делают, с трибуны твердят, — мол, наши осетинские братья. Это не братство, когда покрываешь их убийцу. Там погибли осетины, не имеет значения, кто покинул территорию Самачабло (Южная Осетия. — Ред.), а кто остался. Погиб мирный гражданин, и этого достаточно.

Саакашвили следует судить, для него и пули жалко. Следует ввести временную статью и повесить его. Об этом должен говорить не я, об этом должно говорить гневно нынешнее правительство. Именно для этого существует власть. Они должны расследовать преступления предшественников. К тому же смотря какое преступление — война 2008 года была предательством.

— После войны 2008 года мы не смогли вернуть территорию. Более того, даже дополнительно потеряли… Но наша трагедия на этом не закончилась… Какие результаты последовали за этой войной?

— Мы вышли из СНГ, что было глупостью, потеряли всякие рычаги в этом пространстве, расторгли дипломатические отношения с Россией, разорвали отношения, и тогда же Саакашвили подписал соглашение с Медведевым.

Устами Саакашвили Грузия объявила капитуляцию, подписалась под всем этим, уступила территории, надулась и прекратила отношения с соседним государством. Это не политика. В документе, который подписал Саакашвили с Медведевым, тогдашним президентом России, приведены то соглашение и границы, по которым сегодня РФ протягивает колючую проволоку. А ведь это граница, проведенная Михаилом Саакашвили?! Это преступление, совершенное прежним президентом, и результат его правления, результат его решения о начале августовской войны.

— Авторы войны 2008 года, высокопоставленные чиновники прежней власти, в ходе войны бежали из страны… Мне известно, что вы все это видели воочию. Наверное, многие из них сегодня снова сидят в законодательном органе…

— Именно в те дни я и Гамлет Чипашвили с трудом пешком перешли в Грузию через азербайджанскую границу. Была огромная волна испуганных людей, которые переходили из Грузии в Азербайджан. Власть пугала, что русские их уничтожат…

Да, видел собственными глазами, как через азербайджанскую границу переезжали огромные правительственные джипы с затемненными стеклами, которые мчались на большой скорости, их сопровождал патруль. По номерам машин можно было понять, что это были высокие чины силовых структур.

После этого я видел позорный концерт в центре столицы — концерт победы Грузии. В тот день в Кашуетской церкви покоилось тело Вахушти Котетишвили, а из потерянных сел Шида Картли патриарх пытался вывезти тела…

Вспомним и приезд туда патриарха… С каким уважением с ним обращались русские генералы, солдаты. Даже в той ситуации российские солдаты старались сделать что-то доброе; ситуации, в которую их невольно втянули. Их вынудил Саакашвили войти в сердце Грузии. Тут же отметим также, как старался подонок Вано Мерабишвили, чтобы русские взорвали памятник Сталину, даже предлагал большие деньги, но русские на это не согласились. Этим я хочу сказать, что российский генералитет и армия вели себя гораздо достойнее, на эту тему я даже снял подробный документальный фильм.

— Вы были одним из тех, кто громко сказал, что войну начал Саакашвили. Всех, кто этим обмолвился, сделали маргиналами и жертвами медиатеррора или другого террора…

— В стране произошел реванш соросовского фланга «националов». «Грузинская мечта» больше не является той партией, которой была в 2012 году. Иванишвили — тоже фасад. Как бы парадоксально это ни было, он предатель самого себя. Иванишвили политику страны полностью сдал людям соросовской идеологии…

По правде говоря, время до 2012 года было лучше нынешнего, поскольку Саакашвили был ярко выраженным врагом и у людей был явный протест. Сегодня все смешалось. Никто не знает, кто хороший, кто плохой, кто патриот и кто — предатель. Такое положение мы получим и в будущем парламенте. Парламент следующего призыва для страны будет большим регрессом, и через 10 лет мы Грузию вообще уже не узнаем. Мы будем очень слабым образованием, предположительно, подобным африканскому племени Буга-Буга.

Беседовала Эка Наскидашвили