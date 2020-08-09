Мнение: О первом случае заражения коронавирусом в КНДР

09.08.2020, 7:02, Разное

До недавнего времени, Северная Корея была одной из очень немногих стран, где не было ни одного случая заражения коронавирусом.

Причины этого объяснялись и объясняются достаточно просто – в очень закрытой стране куда проще обеспечить жесткие карантинные мероприятия. Но в конечном итоге, даже в КНДР появился коронавирус. Занес коронавирус в страну перебежчик из Южной Кореи.

О ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 В КНДР

По всему миру бушует опасная эпидемия, унесшая сотни и сотни тысяч человеческих жертв. По сути, человечество вновь столкнулось с той же проблемой, какая была в далекие исторические времена 14 века, когда не знали как лечить, например Бубонную чуму. “Черная Смерть” тогда собрала свой обильный урожай, особенно в Европе. Сейчас, как и ранее, весь вопрос заключается в том, чтоб выиграть время, необходимое для поиска эффективного противоядия против этой империалистической заразы. А то что необходимые лекарства рано или поздно наконец будут найдены — сомневаться не приходится.

В этой связи, заслуживает уважение своевременные меры, предпринятые под руководством товарища Ким Чен Ына и ЦК Партии. В КНДР со всей серьезностью прореагировали на угрозу, во время закрыли границы, мобилизировали превосходную медико-санитарную службу и дали соответствующие указания компетентным органам служб безопасности.

Буржуазный “рынок” со свойственным ему во все времена самоубийственным поведением, как всегда попытался нажиться на страданиях трудящихся, создав сначала дифицит, а затем монополизировав продажи противовирусных масок, перчаток, иных дезинфицирующих средств. Наверное какие-то негодяи уже успели сколотить себе неплохой капитал, и продолжают на этом наживаться.

В КНДР все препараты, маски, перчатки, бани и прочие антисептики – все полностью бесплатно. Ведь во главу угла в этой стране поставлены интересы народных масс, а ради них, как учил Ким Ир Сен, можно заняться и убыточной торговлей.

До последнего времени Социалистическая Корея оставалась островком благополучия, посреди бушующего океана пандемии COVID-19, в волнах которого помимо самых незащищенных слоев населения гибнут экономики и благосостояния трудящихся Больших и малых Стран.

Но вот недавно, зафиксирован первый случай проникновения инфекции. Переносчиком явился перебежчик с временно окупированного США Юга страны.

Побеги в счастливую страну Чучхе из капиталистического ада, где человек-человеку волк, случаются регулярно. Многим хочется жить в КНДР и наслаждаться бесплатной медициной, образованием, квартирами по 130 м.кв и многим другим. Сейчас достоверно неизвестно, явился ли этот побег частной попыткой гражданина улучшить свою жизнь, или он, часть плана по ведению империалистами бактериологической войны против КНДР. А то что такие планы были и находились в стадии реализации достаточно убедительно рассказывает артефакты в Синчонском музее зверств американской военщины и их марионеток, о нем неоднократно рассказывалось в Дневнике.

Обстоятельство по проникновению коронавируса, было рассмотрено и всесторонне проанализировано на самом высшем уровне в штабе Верховного Главнокомандующего. Есть уверенность, что принятые Полководцем своевременные максимально жосткие меры защитят население КНДР и ничто более не нарушит их счастливой и обеспеченной жизни

Ниже обзор чучхейской темы по данному вопросу:

Газета «Нодон синмун» от 5 августа в авторской статье осветила, что преодоление нынешнего противоэпидемического кризиса является всенародной работой, в которой все люди должны участвовать как один с хозяйским сознанием.

В статье отмечено нижеследующее.

Надежная охрана безопасности Родины и народа – священный долг гражданина Республики.

Превращение чрезвычайно-противоэпидемической работы по последовательному предотвращению проникновения и распространения смертельной пандемии во всенародную работу тесно связано с особенностью этой работы.

В нынешней чрезвычайно-противоэпидемической работе по предотвращению пандемии равнодушие и нарушение установленных правил и норм действий хоть одним или двумя лицами могут привести к невосполнимым последствиям.

При максимально-чрезвычайном режиме исход противоэпидемической борьбы зависит не от особенно определенной области, учреждения или специальных работников, а от того, с какой сознательностью активно относятся массы к той работе.

Именно нынешнее время требует от членов общества всех областей, единиц и регионов воспринять противоэпидемическую работу жизненно важным вопросом, прямо связанным с судьбой самого себя, терзаться, заняться, сознательно и самоотверженно участвовать. Если на высоком уровне обеспечивается сознательное единство всего народа, преодоление противоэпидемического кризиса не проблема.

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