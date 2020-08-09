 

НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

09.08.2020, 6:48, Новости дня

НАСА сообщило о планах переименовать некоторые космические объекты, названия которых посчитало оскорбительными.

В частности, «туманность Эскимос» решили называть «по каталогу» NGC 2392, поскольку «эскимос», по мнению НАТО, является колониальным термином, передает РЕН ТВ.

NGC 4567 и NGC 4568 решили перестать называть «галактиками сиамских близнецов», поскольку исторически Сиам – королевство, существовавшее на территории современного Таиланда.

Напомним, американская компания Dreyer’s заявила, что откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».

Датская компания Hansens Is, которая производит мороженое, также сообщила о намерении отказаться от слова «эскимо»,.



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