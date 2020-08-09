 

Пентагон подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России

09.08.2020, 6:30, Новости дня

В результате перегруппировки войска США в Европе окажутся ближе к границам России, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Он заявил, что «решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс». Перегруппировка проводится в рамках «усиления сдерживания России» и «укрепления» НАТО.

Эспер указал, что США «в конечном счете перебрасывают много войск дальше на восток, ближе к границам России», передает ТАСС со ссылкой на Fox News

При этом в Германии остается достаточно крупный контингент войск, сказал министр.

В Пентагоне заявили, что ключевые союзники США по НАТО назвали решение Трампа «хорошим шагом». 

Эспер отметил, что страны НАТО должны довести оборонные расходы до 2% ВВП.

«Такие страны, как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять РФ и остальным», – сказал он, добавив, что нужно «выполнять взятые на себя обязательства», если страны НАТО «действительно намерены противостоять россиянам».



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