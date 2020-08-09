Мнение: Попытка переворота в Ливане

09.08.2020, 5:54, Разное

В Ливане происходит попытка государственного переворота, спусковым крючком который явился визит Макрона и ультиматум переданный французским посланником властям Ливана https://colonelcassad.livejournal.com/6076849.html, о котором уже писал.

Не трудно догадаться, что основной целью происходящего под прикрытием "борьбы с коррупцией и халатностью" является попытка подрыва позиций Ирана и "Хезбаллы" в Ливане.

Сегодня в центре Ливана начались массовые протесты против правительства (с требование отставки президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников), которые переросли в столкновения с полицией (счет пострадавших уже идет на сотни), захват министерств (были захвачены захвачены министерство иностранных дел, министерство окружающей среды, министерство экономики, министерство энергетики и водных ресурсов, а также здание ассоциации банков., в ходе одного из захватов убит сотрудник безопасности – отмечается, что отдельные группы протестующих целенаправленно уничтожают документы) и требования "демилитаризации Бейрута" и передачи Ливана под "международное управление" после отставки правительства.

Как не трудно догадаться, взрыв в порту Бейрута используется для организации гос.переворота, пользуясь состоянием шока, в котором находится ливанское общество.. Что резко повышает вероятность версии о том, что это была не случайность, а масштабный террористический акт с целью подготовки захвата власти в Ливане. Уже слишком все шаблонно получается, взрыв-требования/ультиматум-протесты с целью ликвидации текущего руководства Ливана и ввода "внешнего управления".

Можно отметить, что еще до начала столкновений в Бейруте МИД РФ предупредил, что взрыв в порту Бейрута могут использовать внешние силы отнюдь не для помощи Ливану, что собственно и подтвердилось.

Призывы и обещания правительства Ливана организовать досрочные выборы (премьер-министр обещает объявить о них в понедельник), чтобы выйти из кризиса, пока что результата не дали, также как и обещания в ближайшие дни назвать всех виновных в коррупции, которая способствовала взрыву в порту.

Армия пока что в основном блокирует захваченные здания и просит оставить их по-хорошему. В город введено до 2000 солдат с оружием и легкой техникой. По сообщениям ливанской прессы, "Хезбалла" потребовала от правительства задействовать армию и восстановить порядок, чтобы военизированным отрядам "Хезбаллы" не пришлось этим заниматься самостоятельно.

Вот такую помощь привез в Ливан Макрон.

Разумеется, происходящее ни к чему хорошему для Ливана не приведет и если события пойдут по пути силового сноса текущего правительства и захвата власти сторонниками "внешнего управления", с большой долей вероятности ливанцы получат очередное и уже привычное для Ближнего Востока кровавое месиво.