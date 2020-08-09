В Минске вновь задержали руководителя избирательного штаба Тихановской

09.08.2020, 5:31, Разное

В Беларуси сотрудники правоохранительных органов вновь задержали руководителя избирательного штаба Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, в момент задержания она находилась рядом. «Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали», — рассказала Ковалькова.

Она добавила, что сейчас Мороз везут в РУВД. «По предварительной информации на нее составлен административный протокол, за что — неизвестно», — отметила Ковалькова.

Председатель исполкома Объединенной гражданской партии (ОГП) Оксана Крищанович пояснила «Новой», что задержание может быть связано с желанием властей не дать оппозиции никаких шансов для проверки подсчета голосов на участках. Мороз — доверенное лицо Тихановской, а по белорусским законам доверенные лица имеют право присутствовать при подсчете голосов на любых избирательных участках (даже у кандидатов нет такого права).

«В условиях, когда власти не допустили на участки независимых наблюдателей [ссылаясь на коронавирус], «ликвидация» доверенных лиц накануне решающего дня голосования может говорить о намерении властей отсечь последнюю возможность попадания «ненужных» людей на подсчет голосов. В связи с этим в ближайшее время возможны задержания других доверенных лиц», — опасаются в ОГП.

На этой неделе милиция уже задерживала главу избирательного штаба Тихановской, ее отпустили после разъяснительной беседы. Кроме того, были задержаны начальник штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков, а также доверенное лицо Тихановской Андрей Смоленчук.

После того, как ЦИК отстранил от участия в выборах экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Светлана Тихановская объединилась с его штабами и стала сильнейшим соперником Александра Лукашенко на выборах президента, которые состоятся уже в это воскресенье — 9 августа.