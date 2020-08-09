 

Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 3 млн человек

09.08.2020, 5:30, Новости дня

В Бразилии выявлено свыше 3 млн случаев коронавируса, умерли более 100 тыс. человек, сообщил минздрав страны.

Зафиксировано 3012412 случаев COVID-19 (49970 – за последние сутки), умерли 100477 вирус-положительных пациентов (905 – за последние сутки). 

Сообщается, что выздоровели 2094293 человек, передает ТАСС.

На 100 тыс. жителей приходятся 1433 заболевших и 48 скончавшихся.

Бразилия занимает второе место среди стран по числу заболевших и умерших. Первое место по-прежнему занимают США.

Напомним, число выявленных случаев коронавируса в США достигло 5 млн человек.



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