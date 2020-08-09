“Терпение лопнуло”. Российские СМИ утверждают, что Путин звонил Лукашенко после выхода его интервью Гордону

09.08.2020, 5:05, Новости дня

Российский пропагандистский ресурс MK.ru утверждает, что во время телефонного разговора президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалось интервью белорусского главы государства украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

“Терпение Путина все-таки лопнуло: проигнорировав крайне эмоциональное и полное обвинений в адрес российских властей выступление Лукашенко перед парламентом, президент России решил позвонить ему после публикации интервью с Гордоном. В нем [Лукашенко] много наговорил уже не столько о России, сколько о самом Путине”, – пишет сайт.

Несмотря на то, что пресс-служба Кремля не упоминала интервью в сообщении по итогам разговора, MK.ru уверяет, что оно обсуждалось. “Можно в этом не сомневаться”, – аргументирует свою теорию автор статьи.

“Можно не сомневаться, что откровения Лукашенко Гордону обсуждались, а само интервью Путину категорически не понравилось”, – заключает MK.ru.

Интервью основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко вышло в эфир 6 августа. Полный текст интервью опубликован на сайте издания. Среди прочего белорусский президент рассказывал, что первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником; сетовал, что слово Путина теперь не выполняется; в шутку намекнул, что президент РФ остался последним диктатором в Европе.

На следующий день, 7 августа, Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств провели “обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан”. В сообщении пресс-службы президента Беларуси говорилось, что лидеры двух стран договорились “тщательно изучить каждый имеющийся факт, с тем чтобы установить истинные причины ситуации с задержанием вагнеровцев, найти виновных и привлечь их к ответственности”.