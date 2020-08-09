 

“Милиция с народом, а народ с милицией”. Тихановская и ее соратницы обратились к белорусам

09.08.2020, 5:05, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала послание к своим согражданам, в котором приняли участие ее соратницы по предвыборной кампании Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Видео было опубликовано на канале арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouТube 7 августа.

В видео высказались все женщины. Колесникова рассказала, что в одном из городов к ней подошли милиционеры, они были доброжелательны, но отказались сфотографироваться, потому что им нельзя.

“Я надеюсь, что скоро мы будем жить в стране, где фотография не будет преступлением. Мы не боимся силовых структур, мы гордимся ими и верим в них. Не только милиция с народом, но и народ с милицией”, – отметила Колесникова. 

Тихановская в видеообращении сказала, что в ее представлении сильный лидер – это человек, которому не нужно держать в страхе миллионы людей.

“Это человек, которому не нужно организовывать схемы, при которых завышается явка, заменяются бюллетени, приписываются голоса, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужно применять физическую силу и моральное давление, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужно бросать в тюрьмы кандидатов, их детей, соратников, чтобы оставаться президентом”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: Виктор Бабарико / YouTube

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Дело Шеремета. Рассмотрение апелляции Антоненко на меру пресечения снова перенесли

25.06 / Анатолий Мещеряков: в “Локомотиве” заболевших нет

25.07 / Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов из России

26.07 / Ким Чен Ын велел закрыть город в КНДР из-за ситуации с коронавирусом

23.07 / Трамп заявил, что Байден должен пройти тест на когнитивные способности

07.08 / В Минсельхозе РФ объяснили рост цен на яблоки

26.07 / Женщина объяснила, почему гуляла с ребенком «на поводке» в Кургане

18.07 / На трассе в Одесской области произошло второе за день смертельное ДТП, погибли два человека

02.07 / Хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ с украинского IP

20.07 / США ввели санкции против Кадырова и его семьи. Глава Чечни ответил фотографией с пулеметами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска