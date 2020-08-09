“Милиция с народом, а народ с милицией”. Тихановская и ее соратницы обратились к белорусам

09.08.2020, 5:05, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала послание к своим согражданам, в котором приняли участие ее соратницы по предвыборной кампании Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Видео было опубликовано на канале арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouТube 7 августа.

В видео высказались все женщины. Колесникова рассказала, что в одном из городов к ней подошли милиционеры, они были доброжелательны, но отказались сфотографироваться, потому что им нельзя.

“Я надеюсь, что скоро мы будем жить в стране, где фотография не будет преступлением. Мы не боимся силовых структур, мы гордимся ими и верим в них. Не только милиция с народом, но и народ с милицией”, – отметила Колесникова.

Тихановская в видеообращении сказала, что в ее представлении сильный лидер – это человек, которому не нужно держать в страхе миллионы людей.

“Это человек, которому не нужно организовывать схемы, при которых завышается явка, заменяются бюллетени, приписываются голоса, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужно применять физическую силу и моральное давление, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужно бросать в тюрьмы кандидатов, их детей, соратников, чтобы оставаться президентом”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: Виктор Бабарико / YouTube

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.