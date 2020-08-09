Золушка-карьеристка и волк-домогатель

09.08.2020, 4:20, Разное

Феминистки с чувством юмора обновили 12 главных сказочных сюжетов. Обзор книги на выходные от Екатерины Писаревой.

ОТ РЕДАКЦИИ Екатерина Писарева

Раз в неделю по пятницам Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса MyBook, включающего 260 тысяч изданий и 50 тысяч аудиокниг, будет со знанием дела рассказывать не просто о самых любопытных новинках 2020 года, но и выбирать те из них, которые можно прочитать быстро и с удовольствием.

Отдел культуры

«Золушка и стеклянный потолок и другие феминистские сказки»

М., «Альпина нон-фикшн», 2020

С детства многие из нас мечтали жить как в сказке — нам, маленьким, рассказывали их на ночь перед сном. Это была целая традиция: любящие родители рисовали перед нашими глазами красочный мир, в котором женщинам отведена определенная роль — быть принцессой, трофеем… и немного жертвой. О последнем, конечно же, мамы тактично умалчивали, а может быть, не осознавали нежизнеспособность сказочных моделей, уповая на то, что «так принято». Зато авторы книги «Золушка и стеклянный потолок», писательницы и комедиантки Лора Лэйн и Эллен Хоун (прославившиеся тематическим шоу Femme Fairy Tales), прекрасно все понимают и беспощадно высмеивают знакомые истории (перевод с английского: Александра Капелян). Здесь жестокость работает как обличительный прием, собственно, перед вами не просто книга с иными трактовками — перед вами литературный стендап.

Если в Америке стендап развивается как жанр минимум с 80-х, то в РФ он начал набирать обороты с середины нулевых. Сложно сказать, не углубляясь в детальное изучение, какова культура стендапа в Америке и отличается ли он от того, что мы видим у нас, но российский стендап (по крайней мере, та часть, с которой я неоднократно сталкивалась) — это микс из разнообразных триггеров, которые почти всегда кого-то оскорбляют. Так и с феминистскими сказками — они гиперболизируют проблему, доводя ее до абсурда, они словно фото с выкрученной до максимума резкостью — бьют по глазам. И да, закоренелым приверженцам патриархата будет не очень приятно.

Книги о феминизме выходят с завидной регулярностью — от комиксов наподобие «Краткой истории феминизма в евро-американском контексте» (изд-во Ad Marginem) до лекций по гендерной социологии. Издательство «Альпина нон-фикшн», выпустившее «Золушку и стеклянный потолок», давно работает с фем-повесткой: именно они опубликовали легендарный «Миф о красоте» Наоми Вульф, развенчивающий стереотипы, навязанные обществом и глянцевой индустрией. В 2020 году «Альпина» продолжает разговор, который последние пару лет не выходит из тренда и, по ощущениям, еще побудет на гребне волны, пока не изменится либо ситуация в мире, либо повсеместное отношение к ней.

Конечно, всерьез говорить о художественной ценности этого текста и делать литературоведческий анализ бессмысленно — примерно так же, как на досуге разговаривать с телевизором.

Авторы (наверняка им больше понравился бы феминитив «авторки») отважно берутся за 12 сказочных сюжетов (в основном снятых компанией Disney), чтобы придать им современное звучание и с иронией поговорить о серьезных темах: абьюзе, токсичных отношениях, бодипозитиве, расовой иерархии, ЛГБТ-сообществе, социальном лифте и красоте как субъективной социальной конструкции.

Здесь Русалочка, мечтающая о принце и заключившая соглашение с Морской ведьмой, открывает собственную сексуальность, а Рапунцель, сидящая в высокой башне, не желает соответствовать стандартам красоты и умеет отстоять свое право на волосяной покров в любых местах. Бедная Золушка, желающая лучшей жизни, добивается всего сама, «пробивая» стеклянный карьерный потолок — без помощи принца, феи и своей хорошенькой внешности. Воинственная Мулан отказывается мириться с гендерными предрассудками и неравной оплатой женского труда, а Красная Шапочка отучивает Волка от сексуальных домогательств.

После всех воспетых в мировой литературе женщин-страдалиц нам показывают сильных героинь, которые не боятся показаться чересчур и вообще ничего не боятся — Лора Лэйн и Эллен Хоун манифестируют отказ от позиции жертвы.

Сегодня, когда по соцсетям вновь с бешеной силой прокатились истории про харассмент и абьюз, злоупотребление властью и наплевательское отношение к чужим границам, эти современные трактовки сказок звучат как никогда кстати. Возможно, все складывалось бы иначе, если с юных лет нас приучали видеть в другом человеке человека — с его страхами, желаниями, правом на эксперименты и возможностью быть таким, каким он хочет.

А всем, кто считает, что «феминизм слетел с катушек» и преувеличивает гендерные проблемы, можно порекомендовать внимательнее пересмотреть свою жизнь. Я до сих пор с грустью вспоминаю, как в школе

мы заучивали исключения в правописании наречий с помощью фразы «уж замуж невтерпеж» — и никому не приходило в голову, что здесь что-то не так.

И если смотреть с юмором на мир, который нас окружает, обновленные сказки Лэйн и Хоун — нормальный способ поговорить о других вариантах развития жизненных сценариев. Конечно, есть опасность, что как любое лобовое высказывание они вызовут раздражение и ничего кроме — но ты не узнаешь о том, что под водой целый мир, если решишь отсидеться на берегу.

Екатерина Писарева,

специально для «Новой»