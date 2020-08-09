Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Палермо

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09.08.2020, 3:55, Новости дня

В ночь на 8 августа 25-я ракетка мира Даяна Ястремская из Украины завершила выступления на турнире WTA в Палермо, сообщает “Большой теннис Украины”.

Ее матч против итальянки Камилы Джорджи (89-й номер мирового рейтинга) продолжался два часа и 51 минуту. Счет – 4:6, 7:6, 6:3 в пользу Джорджи.

Во втором сете при счете 5:3 у Ястремской было два матчбола на своей подаче, но она не сумела их реализовать.

Соревнования на Сицилии стали первым официальным турниром WTA после “коронавирусной” паузы, длившейся почти пять месяцев.

На следующей неделе Ястремская примет участие в турнире в Праге, где будет посеяна под четвертым номером, пишет “Большой теннис Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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