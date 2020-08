Найдены черные ящики пассажирского самолета, разбившегося в Индии

09.08.2020, 3:55, Новости дня

8 августа на месте крушения Boeing 737 авиакомпании Air India Express найдены оба черных ящика. Об этом сообщил в Twitter министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

“Цифровые регистраторы полетных данных и диктофон кабины экипажа злополучного самолета обнаружены”, – отметил он.

Digital Flight Data Recorder & Cockpit Voice Recorder of the ill-fated aircraft have been retrieved. AAIB is conducting investigations. pic.twitter.com/WCOPV5ETTf

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 8, 2020

Hindustan Times пишет, что черные ящики доставят для расшифровки в Дели.

Самолет, выполнявший рейс из Дубая в Карипур (международный аэропорт города Кожикоде), потерпел крушение во время посадки вечером 7 августа. По информации управления гражданской авиации Индии, лайнер садился в условиях сильного дождя, не сбросив скорость. В итоге борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, упал и разломился на две части.

По информации авиакомпании, в самолете было 190 человек: 184 пассажира, в том числе 10 детей, и шестеро членов экипажа. В результате крушения погибли оба пилота и 16 пассажиров.