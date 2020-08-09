 

Мнение: “Штаб ливанской революции” пал

09.08.2020, 3:35, Разное

Коротко в продолжение темы про попытку переворота в Ливане https://colonelcassad.livejournal.com/6081509.html

1. Ближе к ночи армия вытеснила "мирных протестующих" из захваченного здания Министерства иностранных дел,которое было объявлено "штабом революции" (по нему проходила информация, что лиц захвативших здание координировал отставной ливанский генерал). Армия разгоняла несостоявшихся путчистов дубинками, деревянными палками и прикладами.Судя по активности, отмашка на применение силы была получена, тем более "Хезбалла" предупредила, что если в городе не наведут порядок, то шиитская милиция сама займется этим вопросом.
Также армия взяла под контроль ранее захваченные "революционерами" здания министерства энергетики, министерства экономики и здание ассоциации банков. Тем не менее, с наступлением ночи столкновения в Бейруте не прекратились.

2. Посольство США в Бейруте заявило, что "поддерживает право ливанцев на мирный протест" (захват правительственных зданий = мирный протест) и призывает власти Ливана не использовать силу, потому что "народ Ливана заслуживает лучших лидеров". Заказчики переворота как обычно совсем не палятся. Как обычно в таких случаях, "лучших лидеров" определят отнюдь не в атакуемой стране (см. Украину)

Источник: Colonel Cassad



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