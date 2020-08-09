Мнение: Ковидная аномалия. Климат спасает Россию

09.08.2020, 3:35, Разное

Россия всегда существовала под «проклятием климата»: у нас самая северная, самая холодная большая страна, страна «рискованного земледелия», а на большей части нашей территории люди и вовсе не должны жить, разве что работать «вахтовым методом». В общем – не живем, а выживаем: деды еще привыкли и нам завещали. Есть даже теории, согласно которым именно из-за ужасного климата никогда никакого путного общественного строя на нашей территории выстроить не удастся, никакой эффективной экономики здесь не будет – очень популярна на этот счет «теория Паршева», «почему Россия не Америка». У Паршева ответ простой, как грабли: Россия не Америка, потому что северная граница Штатов находится почти на широте наших Сочи, то есть американский север – это наш Юг, и больше никаких объяснений не нужно.

Паршева за это ненавидят в равной степени все способные как-то мыслить россияне – и «западники» (у Запада получилось, значит и у нас получится!), и славянофилы (у нас есть Русский ДухЪ!), и государственники («широка страна моя родная!»), и зеленые (то же, что и государственники) – всех объединяет хтонический ужас перед выкладками Паршева, с которыми толком никто спорить не в состоянии, поскольку в глубине души с ними согласен, а что делать – не знает, и поэтому, по русской привычке, предпочитает неприятную информацию просто забыть навсегда, да понадеяться на «русский авось».

Климат помогал России до последнего времени только в одном – спасал от поражений в войнах. Летом противник навалится, вторгнется, выиграет важнейшие сражения, подступится к или даже возьмет столицу – но потом наступает зима, и она чуть ли не в одиночку решает исход войны в нашу пользу. Так было со всеми – от псов-рыцарей, коих утопили в холодной воде, до Наполеона и Гитлера. Также, возможно, климат действовал и превентивно – берег Россию от других возможных завоевателей, которые просто боялись соваться на столь гиблые территории.

Но вот теперь, похоже, гиблый климат помогает и в другом – защищает от всемирной эпидемии ковида.

7 месяцев «чудовищной эпидемии», накоплена большая статистика по всему миру, пора уже делать выводы. Выводы шокируют – есть очевидная «российская аномалия», причем не только по полностью фейковому и бессмысленному показателю «количеству зараженных» (который целиком зависит от числа проведенных тестов, а сами тесты в свою очередь чрезвычайно ненадежны), но даже по самому надежному и достоверному показателю, такому как смертность от коронавируса. Смерти от ковида – это крайней мере наглядно, труп – это не «бессимптомный» пациент, который по всем признакам не отличается от здорового.

Тут цифры шокируют. Возьмем международный сайт https://coronavirus-monitor.info/

Вот данные смертности от ковида по странам: Англия (45 тысяч), Франция (30 тысяч), Испания (30 тысяч), Италия (35 тысяч), США (150 тысяч). И на этом впечатляющем фоне – Россия: 14 тысяч. То есть даже по АБСОЛЮТНЫМ показателям российские цифры смертности в разы ниже, чем в самых развитых капиталистических странах. Если же пересчитывать «на душу населения», разница уже будет и вовсе почти на порядок.

Как так? С чего в России, чье состояние дел со здравоохранением мы все прекрасно себе представляем (оно никакое) – такая шокирующая разница с «развитыми странами», причем в нашу пользу? «Интеллектуалы» российского разлива любят в этих местах многозначительно кивать на «подтасованную статистику», мол, «на самом деле» в России «гораздо больше смертей от ковида», просто «власти скрывают». Возможно, конечно, и такое – однако в пользу того, что искажения не такие уж большие, говорит состояние умов у широких масс народонаселения. Тут соображение простое: смерти – дело пугающее, люди (уж за 7 месяцев – точно!) должны были бы, если бы в самом деле «смерти скрывали», увидеть, что «происходит что-то не то» и впасть в какое-то подобие паники. Однако мы видим, что по всей стране если кто и паникуют, то только чиновники, да и те – только организованно и по команде «сверху». Люди же давно – еще с весны – «забили» на «эпидемию» в самом массовом порядке.

Но если расхождение в разы и на порядки в степени «чудовищности» эпидемии с развитыми странами действительно имеет место – необходимо найти для этого объективную причину. И ошибиться тут нельзя: если такая причина вообще есть, то это – климат. Убийственный и гнусный климат России. 6-7 месяцев в году промозглой, сырой и холодной, «простудной» погоды; как раз то, о чем пишет ненавистный всем российским людям доброй воли Паршев в своих книгах.

Жуткий климат «помогает» России выйти в передовики по «успешности отражения коронавируса» сразу в двух аспектах: во-первых, что уж всем очевидно – в нашем климате долго не живут. Мощной прослойки 75-85-летних в РФ просто нет – а ведь глубокие старики и старушки, по любым статданным (кроме, хе-хе, российских) – и есть первые и самые уязвимые жертвы вируса. То есть, пока в Англии-Франции-Италии-Испании коронавирус злобно выкашивал тысячами обитателей домов престарелых вместе со всем персоналом – в России он только в бессилии клацал зубами, поскольку у нас такого позора цивилизации, как дома престарелых, ПОЧТИ НЕТ. И зато, по всей видимости, те немногие старики и старухи, которые ДАЖЕ В РОССИИ умудрились дотянуть до 80 лет – обладают таким набором иммунных качеств, что их уже никакой ковид просто не берет; российский 80-летний – это «чемпион отбора», штучный экземпляр.

И второй аспект – тоже очевидный: супертренированный иммунитет. Полгода зимы – это все ж ФАКТОР. Это ведь не только холодные ветра и вечно промокшие ноги – это еще и ОТОПЛЕНИЕ (опять Паршев!), которое в России все эти полгода работает во всех помещениях. А значит – сушит воздух, создавая наиболее благоприятные условия для существования в том числе и вирусов. Это – фактор, которого нет в таком масштабе больше нигде. Проще говоря – люди нигде так много не болеют «простудами», то есть разного рода ОРВИ.

Я сужу, например, хотя бы по своей жене: она у меня, за 20 лет умудряется каждую «зиму» (имеется в виду «русская зима» – то есть время с ноября по конец марта) болеть «простудами» по 4-5 раз! Как и все ее товарки (она работает в школе). Причем почти всегда она умудряется с температурой 38 и выше еще и ходить на работу! (я уже давно отчаялся и прекратил бороться с этими трудовыми подвигами). Ходить на работу больным, с соплями веером, кашлем и больным горлом – это еще один милый русский обычай, которого придерживаются максимально строго ВЕЗДЕ, на любых рабочих местах, все, и женщины, и мужчины. Это похоже на скрытое обязательство: если ты подхватил какой-то вирус – не таи, непременно поделись им с товарищами и даже просто прохожими, чем больше, тем лучше! Люди это блюдут – и за полгода «плохой погоды» («полгода – плохая погода, полгода совсем никуда», милая русская песня, которую у нас выдают за английскую) заражают друг друга всем чем только можно.

Я еще на жену поражался – как она умудряется болеть ЧЕТЫРЕ РАЗА за сезон?? А как же иммунитет? Он ведь должен вырабатываться? Значит, она умудряется где-то находить и подхватывать все вариации текущего штамма, какие только ни есть в этот год! И так – год за годом, не пропуская.

Видимо, в этом и секрет. Именно ПОЭТОМУ ковид, конечно, бродит и по России – но он, очевидно, здесь не так смертелен, как в Англии или в Италии (не говоря уж о США) – где просто нет такой тренировки у иммунных клеток. Просто потому, что там климат изначально много лучше. Убить, конечно, он может и в России – гарантий ни у кого нет. Но на больших выборках (а Россия – это БОЛЬШАЯ выборка), эта «тренированность» – как раз то, что позволяет больным избегать ИВЛ даже при самой условной по качеству медпомощи.

«Помогло», конечно, еще и то, что – как выяснилось – никакая, даже самая развитая медицина в мире просто не умеет лечить вирусные заболевания. Раз никто не умеет – какая разница, в российской или американской больнице ты оказался? Важным оказался только изначальный «уровень готовности» – и вот в России, из-за ужасного климата, наложенного на совершенно безответственную манеру «болеть» у населения, выработанную веками – получилось, что этот уровень значимо выше.

Просто в России большинство тех, кто не готов – умерли еще до ковида. Не выдержали испытания Россией – мир их праху.