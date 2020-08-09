Мнение: О цене Путина

09.08.2020, 3:31, Разное

Как известно, всякий человек имеет свою цену. Хотя дают её далеко не всякому.

А есть ли цена у нынешнего российского президента Владимира Путина? И какова она, если есть.

Вот, например, нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин ещё в бытность свою в Кремле такую цену обозначил. По его известному мему, ни много, ни мало, а Владимир #Путин равноценен всей остальной России. Которой без него не быть.

Допустим, это так. Но тогда какова цена продолжения пребывания Владимира Путина во главе России?

Её тоже посчитали. По мнению международного рейтингового агентства Fitch, которое в пятницу подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ», продление власти нынешнего президента до 2036 года усиливает риски для экономики РФ.

Не будем забывать, что Fitch – наиболее лояльное к Москве агентство. Оно не снижало рейтинг России до «мусорного» даже на пике нефтяного кризиса 2014-2015 гг. и санкционной войны с Западом. Но даже его лояльность имеет пределы. Ибо репутация всё же дороже.

Российскую экономику отличают «слабые перспективы роста, высокая сырьевая зависимость и слабые показатели корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами», говорят в Fitch. На эту застарелую боль накладываются новые вызовы и риски. «Российский электорат 1 июля одобрил поправки в Конституцию, и в результате обнуления президентских сроков Владимир Путин сможет потенциально ещё дважды баллотироваться на этот пост после 2024 года, – напоминает Fitch. – Хотя такой исход голосования ликвидирует краткосрочную политическую неопределённость, продолжающаяся централизация власти в руках Путина усиливает «риск ключевой фигуры» и может создать дополнительные препятствия для решения проблемы слабых институтов, которая тормозит экономический рост и которая привела к росту социальной и протестной активности».

За всей этой риторикой кроется простой вывод. В дальнейшем при Владимире Путине #Россия будет следовать по наклонной, постепенно деградируя и ослабляясь экономически. То есть, цена его сохранения как главной политической фигуры – застой и угасание с перспективой распада после 2036 года…

Может, всё-таки рискнуть и подыскать замену, пока не стало слишком поздно?